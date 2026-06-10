Prepoznavanje lica, tehnologija protiv dronova... Navijače na SP-u čeka nikad viđen nadzor

Očekuje se da će više od pet milijuna navijača prisustvovati utakmicama Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, koje se održava na 16 lokacija diljem SAD-a, Kanade i Meksika. Ulozi su visoki, i to ne samo na terenu. Dok se u Hrvatskoj i Europi sigurnosne mjere na stadionima uglavnom svode na videonadzor i značajnu policijsku prisutnost, Sjeverna Amerika uvodi sasvim novu razinu tehnološke kontrole koja izaziva ozbiljnu zabrinutost. Navijači će biti izloženi čitavom nizu nadzornih tehnologija, od sustava protiv dronova do prepoznavanja lica.

Strah od terorizma kao opravdanje

Stručnjaci upozoravaju kako Trumpova administracija pojačane sigurnosne prijetnje, povezane s ratom u Iranu, koristi kao opravdanje za uvođenje invazivnih tehnologija nadzora bez adekvatnih zaštitnih mehanizama. Postoji i bojazan da bi američka Imigracijska i carinska služba (ICE), koja u svom arsenalu ima napredne tehnologije poput prepoznavanja lica i špijunskog softvera, mogla provoditi agresivne akcije protiv imigranata tijekom turnira.

Organizacija Human Rights Watch stoga je pozvala Fifu da zatraži "primirje s ICE-om" za vrijeme trajanja natjecanja, iako uloga te agencije još uvijek nije u potpunosti definirana.

Jay Stanley, viši politički analitičar u Američkoj uniji za građanske slobode (ACLU), ističe kako se sigurnost često zloupotrebljava.

​- Sigurnost se često koristi kao izgovor za ciljeve koji nemaju nikakve veze sa sigurnošću, a u Trumpovoj administraciji to često znači korištenje nadzornih sustava za pomoć u zlostavljačkoj i nezakonitoj kampanji deportacija - rekao je Stanley za WIRED.

ACLU je predvodio koaliciju od preko 120 skupina koje su izdale upozorenje stranim državljanima koji planiraju posjetiti Svjetsko prvenstvo, upozoravajući ih, između ostalog, na "pojačan nadzor". Doista, opsežan popis nadzornih tehnologija koje će se koristiti na turniru uključuje napredne sustave za dronove i protudronovsku obranu koji će imati vodeću ulogu.

Foto: Jorge Duenes

Dronovi, protudronovska tehnologija i ogromna ulaganja

Tvrtka Fortem Technologies objavila je da je sklopila "višemilijunski" posao s američkim Ministarstvom domovinske sigurnosti (DHS) za isporuku svoje kinetičke tehnologije protiv dronova na američkim stadionima. Uz to, tvrtka Sentrycs osigurala je više ugovora s federalnim, državnim i lokalnim agencijama za detekciju i neutralizaciju dronova. Na nekim će se lokacijama navodno koristiti i protudronovska tehnologija tvrtke Axon.

Ministarstvo domovinske sigurnosti je još u siječnju najavilo osnivanje novog ureda posvećenog "brzoj nabavi i implementaciji tehnologija za dronove i borbu protiv dronova", kao i ulaganje od 115 milijuna dolara u te sposobnosti kako bi se osigurao turnir. Federalna agencija za upravljanje u hitnim situacijama (FEMA) također je dodijelila 250 milijuna dolara kroz novi program bespovratnih sredstava za jedanaest saveznih država koje su domaćini utakmica.

Jake Laperruque, zamjenik direktora Projekta za sigurnost i nadzor pri Centru za demokraciju i tehnologiju (CDT), naglašava važnost transparentnosti.

​- Važno je imati transparentnost o tome događa li se presretanje podataka s telefona i kako će vlada postupati s takvim podacima ako ih prikupi - izjavio je.

Kao odgovor na upit, glasnogovornik DHS-a poručio je da će "federalni resursi biti raspoređeni zajedno s jedanaest gradova domaćina kako bi se osigurala sigurnost svake utakmice" te da agencija "neprestano radi s partnerima na svim razinama kako bi osigurala sigurno okruženje za igrače, navijače i zajednice".

Umjetna inteligencija u službi sigurnosti

Očekuje se da će nadzor temeljen na umjetnoj inteligenciji također igrati središnju ulogu. Stadion u Bostonu uvodi sustav za prepoznavanje lica koji će registriranim navijačima omogućiti ulazak na stadion i plaćanje kupovine korištenjem lica. Slične tehnologije uvode i stadioni u Miamiju i Atlanti.

Nadalje, dva robotska psa opremljena kamerama s umjetnom inteligencijom bit će raspoređena u Međunarodnom centru za emitiranje u Dallasu, dok će druga dva biti dodijeljena stadionu u New Yorku i New Jerseyju. Uoči turnira, Kansas City je najavio pilot-projekt testiranja prepoznavanja lica u lokalnim autobusima.

Clara Lilley iz organizacije Privacy International smatra da se time normalizira masovni nadzor.

​- Širenje tehnologije prepoznavanja lica uoči Svjetskog prvenstva odražava širi globalni trend korištenja velikih sportskih događaja za normalizaciju biometrijskog nadzora u svakodnevnom životu - kaže ona.

Tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, više od petnaest tisuća kamera nadziralo je navijače na osam stadiona i na ulicama Dohe. Transparentnost o korištenju umjetne inteligencije značajno varira, a mnoga mjesta ne otkrivaju jasno koriste li prepoznavanje lica, tko upravlja sustavima i čuvaju li se biometrijski podaci nakon događaja.

Centralizirane platforme za nadzor

Osim prepoznavanja lica, koristit će se i druge tehnologije. Lenovo, službeni tehnološki partner Fife, implementirat će Inteligentni zapovjedni centar koji koristi digitalne blizance - virtualne modele stadiona - za praćenje kretanja mase i upravljanje operacijama u stvarnom vremenu. Tvrtka Booz Allen Hamilton izjavila je da će na odabranim lokacijama predstaviti svoju platformu Sit(x), koja kombinira podatke prikupljene dronovima s praćenjem službenika i vozila u stvarnom vremenu.

Trajna ostavština privremenih mjera

Svjetsko prvenstvo 2026. dolazi nakon izrazito militariziranog turnira u Katru, koji je generirao ogroman posao za obrambene tvrtke. Vrlo malo je otkriveno o sigurnosnim ugovorima za nadolazeći turnir, no značajan dio proračuna mogao bi otići velikim igračima u vojnoj industriji poput Andurila, Palantira, Lockheed Martina i L3Harrisa.

Ilia Siatitsa iz organizacije Privacy International upozorava na opasnu praksu.

​- Obrambene tvrtke koriste velike sportske događaje kao globalni izlog za normalizaciju alata testiranih na bojnom polju, poput tehnologije prepoznavanja lica, pretvarajući stadione u laboratorije za tehnologije koje nikada nisu dizajnirane imajući na umu naša prava - kaže Siatitsa.

Analitičari ističu da najveća prijetnja leži u trajnosti navodno privremenih sigurnosnih mjera. Nadzorne tehnologije uvedene za Svjetsko prvenstvo mogu ostati dugo nakon posljednje utakmice, dodatno brišući granicu između obrambene infrastrukture i redovnog policijskog rada.

​- Naša glavna briga, kao i uvijek, jest potencijal ove tehnologije da ugrozi građanske slobode i činjenica da je nadzorna infrastruktura upravo to: infrastruktura. Nadživjet će Svjetsko prvenstvo i ostaviti gradove s drastično više nadzora koji će se koristiti na dnevnoj bazi - rekao je Matthew Guariglia, viši politički analitičar u Electronic Frontier Foundationu.



*uz korištenje AI-ja