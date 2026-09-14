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Prevareni kupci ne znaju što napraviti kada otkriju skidanje kilometraže s kupljenog auta

Piše Autostart,
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Prevareni kupci ne znaju što napraviti kada otkriju skidanje kilometraže s kupljenog auta
Skidanje kilometraže na automobilu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Zakon je zapravo stroži nego što većina kupaca misli. U Hrvatskoj se namjerno vraćanje kilometraže već tretira kao kazneno djelo prevare. Problem je, međutim, u samoj provedbi zakona i dokazivanju...

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Novo istraživanje carVerticala provedeno među europskim kupcima rabljenih automobila pokazuje da većina ljudi koji naiđu na automobil s vraćenom kilometražom ne zna kako postupiti. Kupci ne znaju kome prijaviti prevaru, ne očekuju povrat novca, a mnogima nije jasno kako se lokalne vlasti bore protiv prevara s kilometražom niti kakvi se zakoni primjenjuju. Iako su u Hrvatskoj automobili s vraćenom kilometražom rjeđa pojava nego na mnogim drugim tržištima, kupci koji nalete na takvo vozilo dijele istu nesigurnost jer ne znaju kome prijaviti prevaru niti kakvu im pravnu zaštitu zakon uistinu pruža.

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