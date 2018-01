Prijavili 1000 ljudi zbog seks videa koji su dijelili preko Fejsa

Danski policajci podigli su prijave protiv više od 1000 ljudi zbog dijeljenja eksplicitnog sadržaja. Video su najviše dijelili mladi, preko Facebook Messengera, a svi koji su dobili i proslijedili video mogli bi biti optuženi za dječju pornografiju. Neki od uključenih u distribuciju materijala podijelili su fotografije i video tek jednom, a ostali čak stotinjak puta, javlja The Local.

Na spornom materijalu nalaze se ljud mlađi od 15 godina, a policija je dobila uvid u to tek nakon što je netko isti materijal prijavio Facebooku. Društvena mreža prvo je obavijestila nadležne u SAD-u, a informacija je onda proslijeđena u Dansku.

- Dobili smo dojam da su mladi ljudi svjesni posljedica koje će žrtve imati zbog distribucije ovog materijala, no moguće je da ne znaju da je to što rade ilegalno i da mogu biti optuženi za dječju pornografiju - izjavio je Flemming Kjærside iz Nacionalnog centra za cyber-zločine te dodao da, ukoliko itko od njih bude osuđen, čak i kao maloljetnik, to im ulazi u dosje i tamo ostaje barem 10 godina. To znači da ne mogu raditi s djecom, niti putovati u Ameriku.