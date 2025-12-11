OpenAI otišao korak naprijed, izbacili svoj najnoviji model GPT-5.2: 'Najmoćniji je do sad'

OpenAI je danas predstavio GPT-5.2, najnoviju generaciju svog AI modela koja prema tvrdnjama tvrtke donosi najveći iskorak dosad. Novi sustav odmah stiže u ChatGPT i developerski API, a tvrtka ga pozicionira kao svoj dosad najpouzdaniji alat za profesionalni rad.

Model donosi poboljšanja u izradi tablica i prezentacija, obradi i tumačenju slika, programiranju te upravljanju posebno dugim i složenim uputama, segmentima u kojima OpenAI želi zadržati prednost pred konkurencijom.

Utrka se zahuktava

Predstavljanje stiže svega nekoliko tjedana nakon izlaska GPT-5.1. Iako ritam izdanja djeluje ubrzano, razlog je konkurencija. OpenAI se posljednjih mjeseci našao u žestokoj utrci s drugima koji agresivno guraju vlastite modele, među njima Anthropic i Google. Njihova ažuriranja potaknula su OpenAI na, kako sami kažu, 'crveni alarm' i preusmjeravanje dijela internih resursa na jačanje ChatGPT-a.

Fidji Simo, šefica OpenAI-jevih aplikacija, poručila je da je interna direktiva bila jasna – fokusirati se na jedan prioritet.

- To je bio način da se razjasni što mora imati prednost, a što može pričekati - izjavila je, dodajući da taj fokus nije diktirao točan datum lansiranja novog modela.

Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, otkrio je da je lansiranje Googleova Geminija 3 u konačnici imalo manji utjecaj na njihove korisnike nego što su očekivali te da bi tvrtka iz 'crvenog alarma' trebala izaći početkom siječnja.

Tri verzije za tri vrste korisnika

GPT-5.2 stiže u tri varijante:

Instant - za brze odgovore i kraće zadatke

Thinking - za složenije, strukturirane procese poput kodiranja i planiranja

Pro - za situacije gdje je ključna maksimalna preciznost

OpenAI tvrdi da njihov novi model prednjači na ključnim testovima, uključujući SWE-Bench Pro za autonomno kodiranje te GPQA Diamond, test naprednog znanstvenog zaključivanja. U vlastitom GDPval testiranju, koje su ranije predstavili javnosti, kažu da je GPT-5.2 bio jednak ili bolji od vodećih stručnjaka u više od 70% jasno definiranih zadataka.

Mjeseci rada i tvrda konkurencija

Simo naglašava da se na GPT-5.2 radilo mjesecima, bez obzira na česte objave novih modela. Integracija, tvrdi, nije bila brza, već temeljita.

No konkurencija ne spava, nov predstavljeni Anthropicov Opus 4.5 nadmašio je GPT-5.2 na SWE-Bench Verified testu, no iz OpenAI-ja poručuju da je taj test usko specijaliziran i manje vjerodostojan za procjenu stvarne primjene od SWE-Bench Pro benchmarka.

OpenAI, koji je prije deset godina startao kao istraživački laboratorij, danas je globalna AI sila zahvaljujući eksploziji popularnosti ChatGPT-a 2022. godine. Tvrtka navodi da njihov chatbot svaki tjedan koristi više od 800 milijuna ljudi, što ih čini jednim od najutjecajnijih igrača u industriji.