Obavijesti

Tech

Komentari 0
'CRVENI ALARM'

OpenAI otišao korak naprijed, izbacili svoj najnoviji model GPT-5.2: 'Najmoćniji je do sad'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
OpenAI otišao korak naprijed, izbacili svoj najnoviji model GPT-5.2: 'Najmoćniji je do sad'
Foto: Dado Ruvic

Novi model dolazi u tri verzije, cilja profesionalce i stiže samo tjednima nakon prethodne generacije

OpenAI je danas predstavio GPT-5.2, najnoviju generaciju svog AI modela koja prema tvrdnjama tvrtke donosi najveći iskorak dosad. Novi sustav odmah stiže u ChatGPT i developerski API, a tvrtka ga pozicionira kao svoj dosad najpouzdaniji alat za profesionalni rad.

Model donosi poboljšanja u izradi tablica i prezentacija, obradi i tumačenju slika, programiranju te upravljanju posebno dugim i složenim uputama, segmentima u kojima OpenAI želi zadržati prednost pred konkurencijom.

Utrka se zahuktava

Predstavljanje stiže svega nekoliko tjedana nakon izlaska GPT-5.1. Iako ritam izdanja djeluje ubrzano, razlog je konkurencija. OpenAI se posljednjih mjeseci našao u žestokoj utrci s drugima koji agresivno guraju vlastite modele, među njima Anthropic i Google. Njihova ažuriranja potaknula su OpenAI na, kako sami kažu, 'crveni alarm' i preusmjeravanje dijela internih resursa na jačanje ChatGPT-a.

Fidji Simo, šefica OpenAI-jevih aplikacija, poručila je da je interna direktiva bila jasna – fokusirati se na jedan prioritet.

- To je bio način da se razjasni što mora imati prednost, a što može pričekati - izjavila je, dodajući da taj fokus nije diktirao točan datum lansiranja novog modela.

Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, otkrio je da je lansiranje Googleova Geminija 3 u konačnici imalo manji utjecaj na njihove korisnike nego što su očekivali te da bi tvrtka iz 'crvenog alarma' trebala izaći početkom siječnja.

Tri verzije za tri vrste korisnika

GPT-5.2 stiže u tri varijante:

  • Instant - za brze odgovore i kraće zadatke
  • Thinking - za složenije, strukturirane procese poput kodiranja i planiranja
  • Pro - za situacije gdje je ključna maksimalna preciznost

OpenAI tvrdi da njihov novi model prednjači na ključnim testovima, uključujući SWE-Bench Pro za autonomno kodiranje te GPQA Diamond, test naprednog znanstvenog zaključivanja. U vlastitom GDPval testiranju, koje su ranije predstavili javnosti, kažu da je GPT-5.2 bio jednak ili bolji od vodećih stručnjaka u više od 70% jasno definiranih zadataka.

Mjeseci rada i tvrda konkurencija

Simo naglašava da se na GPT-5.2 radilo mjesecima, bez obzira na česte objave novih modela. Integracija, tvrdi, nije bila brza, već temeljita.

No konkurencija ne spava, nov predstavljeni Anthropicov Opus 4.5 nadmašio je GPT-5.2 na SWE-Bench Verified testu, no iz OpenAI-ja poručuju da je taj test usko specijaliziran i manje vjerodostojan za procjenu stvarne primjene od SWE-Bench Pro benchmarka.

OpenAI, koji je prije deset godina startao kao istraživački laboratorij, danas je globalna AI sila zahvaljujući eksploziji popularnosti ChatGPT-a 2022. godine. Tvrtka navodi da njihov chatbot svaki tjedan koristi više od 800 milijuna ljudi, što ih čini jednim od najutjecajnijih igrača u industriji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi BMW iX3 oduševio Top Gear: “Nema očitih mana, kvantni skok za električne aute”
AUTO VIJESTI

Novi BMW iX3 oduševio Top Gear: “Nema očitih mana, kvantni skok za električne aute”

Top Gear je testirao potpuno novi BMW iX3 i nazvao ga “kvantnim skokom za električne aute” bez očitih slabih točaka. Električni SUV na novoj Neue Klasse platformi nudi do oko 800 km dosega i ultra brzo punjenje do 400 kW, a već je proglašen i njihovim Autom godine.
McLaren proizvodi svoj SUV: Prvi stiže već 2028.?
AUTO VIJESTI

McLaren proizvodi svoj SUV: Prvi stiže već 2028.?

McLaren je godinama tvrdoglavo odbijao ideju SUV a, a sada radi na modelu P47 - svojem prvom visokom sportašu s hibridnim V8 motorom i cijenom oko 300 tisuća dolara. Auto je interno već pokazan prodavačima, a u prodaju bi trebao stići 2028. kao odgovor na Ferrari Purosangue i Lamborghini Urus.
Houston, imamo problem! NASA izgubila letjelicu. Nitko ne zna gdje je. Evo zašto je važna!
TRAŽI SE

Houston, imamo problem! NASA izgubila letjelicu. Nitko ne zna gdje je. Evo zašto je važna!

Primarna misija MAVEN-a bila je proučavanje gornje atmosfere Marsa i njezine interakcije sa solarnim vjetrom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025