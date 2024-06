Prijemni za upis provodit će osam zagrebačkih gimnazija, možete li riješiti zadatke?

Ovaj petak, 28. lipnja, počinju prijave srednjoškolskih programa za učenike koji upisuju prvi razred srednje po redovnome programu. Prijave će trajati do 8. srpnja, odnosno do 1. srpnja za programe za koje su potrebne dodatne provjere. Konačne liste upisa bit će objavljene 10. srpnja.

Dovoljno mjesta za sve

U srednje škole u Hrvatskoj ovo ljeto upisuje se oko 41.000 učenika. Mjesta ima za njih 48.135, što teoretski znači da ima i više mjesta nego učenika. Učenici mogu birati između sedam gimnazijskih programa (uključujući i one na materinjim jezicima manjina, na stranim jezicima, privatne i umjetničke gimnazije) u oko 300 škola, te gotovo 60 4-godišnjih strukovnih programa i još oko 75 trogodišnjih strukovnih i obrtničkih programa u oko 750 škola.

Svi učenici koji upisuju srednju prijavljeni su u sustav upisi.hr, u kojem im se automatski računaju bodovi prema kojima dobivaju mjesto na listi za željeni program. Svaki učenik može odabrati do šest programa, a nakon zaključavanja lista automatski će biti upisan u program koji mu je prvi, ili pri vrhu liste, a na kojem ima najbolje mjesto. Stoga je jako važno, ističu u CARNET-u, da na prvome mjestu držite školu koju želite upisati i za koju - to je jako važno - imate uvjete.

Bodovi i pragovi

Da bi se uopće prijavili, za većinu gimnazija u Hrvatskoj potrebno je imati određeni bodovni prag, koji proječno iznosi od 60 do 70 bodova, no ima gimnazija za koje je dovoljno imati 50 bodova. Za strukovne programe, kao i većinu privatnih i vjerskih škola, bodovnih pragova nema (ali ima školarine i više od 3000 eura godišnje).

U Zagrebu se, već tradicionalno, očekuje navala na gimnazije, pa je najniži prag u javnim gimnazijama 68 bodova, a najviši 77. Primjerice, popularni MIOC, XV. gimnazija, ima bodovni prag 77, X. gimnazija Ivan Supek 76, Športska gimnazija Zagreb 70, Prirodoslovna gimnazija Vladimira Preloga 74-77, XII. gimnazija 71 bod.

Bodovi se računaju na sljedeći način:

opći prosjek ocjena - od 5. do 8. razreda

prosjek pojedinačnih predmeta - od 7. do 8. razreda (svaka škola određuje svoje predmete)

prijemni ispit - do 10 bodova

Uvjeti za stjecanje dodatnih bodova:

-dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi - 1 bod

pripadnik romske nacionalne manjine koji živi u uvjetima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi - 2 boda

Natjecanja

sportsko državno od 5. do 8. razreda: 1. mjesto - 3 boda, 2. mjesto - 2 boda, 3. mjesto - 1 bod

državno i međunarodno natjecanje znanja:

matematika, kemija, fizika, hrvatski, prvi strani jezik: od 1. do 3. mjesta - izravan upis, od 4. mjesta na dalje bodovi ovisno o mjestu i predmetu.

Ako se na dnu liste nađu kandidati s istim brojem bodova, prednost ima:

kandidat živi uz jednog i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

kandidat živi uz oba roditelja koji su dugotrajno nezaposleni

kandidat živi uz samohranog roditelja

kandidatu je jedan roditelj preminuo

zdravstvene teškoće - redoviti nastavni plan i program



Prijemni ispiti

Prijemne ispite vještina provode sve umjetničke škole, kao i one s dizajerskim programima (grafički, tekstilni isl.), a posljednjih par godina, zbog jako mnogo odlikaša, u osam gimnazija i škola provode se prijemni ispiti iz određenih premeta. i ove godine će pisatii to sljedeći tjedan, od 1. do 5. srpnja.

Istaknimo kako ove situacije izvan Zagreba praktički nema, pa tako u gimnazijama u drugim gradovima uglavnom nema bodovnih pragova, ili su oni do najviše 73, čak i u najboljim školama poput III. gimnazije u Splitu.

Ovo su zagrebačke gimnazije u kojima će se provoditi prijemni ispiti:

Isti prijemni za isti predmet

Kako bi se olakšalo učenicima, i ove godine polagat će se jedinstveni prijemni ispit za isti predmet. Ako je učenik, primjerice, prijavio dvije ili tri škole u kojima se piše ispit iz matematike, pisat će ga samo u školi koja mu je prva na listi prioriteta. Kao i prošle godine, prijemni donosi do 10 bodova, što omogućuje i onima koji nemaju maksimalnih 80 bodova na ocjenama da upišu željenu školu.

Testirajte svoje znanje

Ovo je prošlogodišnji primjer testa iz matematike za prirodoslovno-matematički smjer:

