Priznati stručnjaci su odlučili: 24sata je medijski Superbrand!

Nakon niza domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada koje je 24sata dobio u 2017. godini, možemo se pohvaliti i prestižnom titulom Superbrands.

Stručno vijeće Superbrands Hrvatska 2017/2018., koje čini uski krug priznatih stručnjaka iz svijeta medija, marketinga, odnosa s javnošću i biznisa, dodijelilo je Superbrands priznanja najboljim brandovima na hrvatskom tržištu. Glavne karakteristike ocjenjivanja brandova temelje se na vrijednostima koje ih diferenciraju od ostalih te ih čine snažnima na otvorenom tržišno-komunikacijskom polju. To su kvaliteta, različitost, pouzdanost i emotivni učinak.

24sata je tako izabran za Superbrands te nosi pravo na oznaku i korištenje titule Superbrands Hrvatska 2017/2018.

Superbrands je oznaka izvrsnosti, priznata i korištena u 90 zemalja svijeta tijekom više od 20 godina te je značajan komunikacijski faktor vrijednosti branda.

24sata medijski je brand br. 1 u Hrvatskoj, vodeći na tržištu u svim segmentima – print, web, društvene mreže, mobile i video. Digitalna mreža 24sata broji deset različitih brandova: Express, JoomBoos, miss7, Autostart, Gastro, ZdravaKrava, Klokanica, Goal, BlogBuster i, najveći među njima, 24sata.

Mreža 24sata može se pohvaliti najvećom web publikom od više od 1,5 milijuna čitatelja mjesečno, čime doseže od dva od tri internetska korisnika u Hrvatskoj, te najvećom Facebook publikom među konkurentima – stranica 24sata broji više od 1,2 milijuna fanova (izvor: GemiusRating, Facebook 2017/12).

U posljednje dvije godine 24sata pokreću videorevoluciju na hrvatskom, ali i regionalnom tržištu te osvajaju sve platforme. Svoju “digital first” strategiju nadograđuje iz dana u dan, neprestano se prilagođava uvjetima na tržištu i kreira nove formate te potvrđuje lidersku poziciju u svim područjima, od tiska do digitala. 24sata svoj sadržaj kreira prema interesima čitatelja i korisnika portala, a snažan tim zaposlenika uspijeva zadovoljiti želje brojnih korisnika i klijenata.

- Ovo priznanje je još jedan dokaz da je 24sata lider na tržištu, što su prepoznali naši korisnici i klijenti na svim platformama. I dalje ćemo se svakodnevno truditi i usavršavati naš sadržaj prateći svjetske trendove i inovacije - rekao je Goran Gavranović, glavni urednik 24sata.

- Već godinama 24sata se kroz međunarodna priznanja potvrđuju kao najinovativnija medijska kuća u regiji, čiji se uspjeh, osim na inovacijama, temelji na prepoznavanju onoga što javnost zanima, poštenom i beskompromisnom novinarstvu, kao i povjerenju koje nam upućuje naša publika - rekao je Boris Trupčević, član Uprave 24sata i direktor Styrije za Hrvatsku. Do sada smo dobili ukupno 66 priznanja od uglednih domaćih i svjetskih institucija: International News Media Association, Digiday, World Association of Newspapers and News Publishers, Effie, European Newspaper Award, World Editors Forum, Qudal, Best Buy Award, Reader’s Digest...