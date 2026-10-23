Prodaja PlayStationa 5 skočila za 22 posto uoči izlaska GTA 6

Jesen 2026. godine donijela je fantastične rezultate za Sony. Prodaja njihove konzole PlayStation 5 značajno je porasla u odnosu na prošlu godinu, a najveće zasluge pripisuju se hit igri Marvel's Wolverine i iščekivanju novog nastavka serijala Grand Theft Auto.

Skok prodaje i pad konkurencije

Prema najnovijim podacima koje prenosi IGN, prodaja PlayStationa 5 skočila je za 22 posto u rujnu ove godine. Istovremeno je zarada od prodaje hardvera porasla za čak 43 posto, čime je Sony osigurao najveći mjesečni udio na tržištu još od svibnja 2025. godine.

Ovaj uspjeh još je izraženiji kada se usporedi s brojkama koje bilježi konkurencija. Prodaja Xbox konzola pala je za 27 posto, dok je Nintendo Switch 2 zabilježio pad prodaje od 14 posto u istom razdoblju.

Glavni analitičar agencije Circana, Mat Piscatella, potvrdio je kako je novi naslov iz Marvelovog svemira odigrao ključnu ulogu u ovim rezultatima, a pomoglo je i uzbuđenje oko drugih igara.

​- Rast prodaje hardvera za PS5 prvenstveno je potaknuo Marvel's Wolverine. NBA 2K27 i Grand Theft Auto VI također su vjerojatno pomogli u tome - objasnio je Piscatella.

Uspjeh Wolverinea unatoč osrednjim ocjenama

Zanimljivo je da Marvel's Wolverine ostvaruje nevjerojatne prodajne rezultate iako su prve recenzije bile podijeljene. Mnogi kritičari dali su igri prosječne ocjene, ističući kako borbeni sustav brzo postane zamoran unatoč dobroj razradi likova.

Ipak, to nije spriječilo igrače da masovno kupuju igru, koja je postala najprodavaniji naslov mjeseca u Sjedinjenim Američkim Državama. Radi se o najuspješnijem lansiranju neke Sonyjeve igre još od hita Helldivers II početkom 2024. godine.

Uz samu igru, odlično se prodavalo i posebno izdanje DualSense kontrolera inspirirano Wolverineom. Taj je dodatak brzo rasprodan i postao je najtraženiji komad hardvera na tržištu tijekom rujna.

Neviđena pomama za novim GTA nastavkom

Iako je Wolverine donio odlične rezultate, pravi prodajni bum tek se očekuje 19. studenog kada izlazi Grand Theft Auto 6. Analitičari procjenjuju da su igrači diljem svijeta već naručili više od šest milijuna digitalnih kopija igre u pretprodaji.

Te prednarudžbe donijele su nevjerojatnih 594 milijuna USD prihoda tjednima prije samog izlaska. Najveći dio tog kolača, gotovo 74 posto, odnosi se upravo na igrače koji planiraju igrati na PlayStationu 5.

Ogroman interes za GTA 6 doveo je i do neobičnih situacija na tržištu hardvera. Nedavno su se pojavili izvještaji da se rabljene PS5 Pro konzole prodaju po cijeni do 1400 USD, što je znatno više od redovne cijene u trgovinama, a sve zbog straha igrača od nestašice prije izlaska dugoočekivane igre.