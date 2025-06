Prognoza cijene Ethereuma: Ide li ETH prema 4.000 dolara? Ovaj obrazac kaže ‘da’

Ethereum (ETH) je porastao za 7% u posljednja 24 sata, dok je obujam trgovanja eksplodirao s rastom većim od 90%.

Vodeća alt-kriptovaluta bilježi snažan uzlazni trend posljednjih dana i zabilježila je mjesečni rast od 10,3% u trenutku kada se većina digitalnih imovina i dalje muči s negativnim tržišnim pritiskom.

Uspješna implementacija nadogradnje Pectra označila je prekretnicu za ovu kriptovalutu, pomažući joj da se oporavi od ovogodišnjih najnižih razina od oko 1.400 dolara.

Podaci s platforme CoinGlass pokazuju da je otvoreni interes za ETH futures ugovore dosegnuo rekordnu razinu, dok su se trgovci vratili na tržište s velikom snagom.

To je vjerojatno i glavni uzrok posljednjih volatilnih kretanja cijene, a obujam trgovanja – s 40 milijardi dolara vrijednosti futures ugovora samo danas – podržava optimističnu prognozu cijene Ethereuma.

Prognoza cijene Ethereuma: Obrazac "obrnutog šalica-i-drška" podržava skok do 4.200 dolara

Ethereum formira obrazac poznat kao “šalica i drška”, koji obično prethodi snažnom uzlaznom pomaku.

Linija otpora ovog obrasca ključna je za praćenje jer njezino probijanje aktivira snažan signal za kupnju. U slučaju ETH-a, ta se razina trenutno nalazi na 2.750 dolara, a cijena danas dotiče upravo tu granicu.

Kratkoročni i dugoročni pokretni prosjeci nalaze se blizu jedan drugog, što je rezultat višednevne konsolidacije cijene na ovoj razini. To se može protumačiti kao akumulacija – gdje investitori s velikim kapitalom gomilaju tokene prije većeg pomaka.

Obujmi trgovanja na futures tržištu podržavaju ovu teoriju.

Za procjenu koliko visoko bi ETH mogao otići u slučaju probijanja, tehnički analitičari često koriste visinu “šalice” kao referencu. U ovom slučaju, ETH je pao za 49% od konsolidacije u veljači do dna 9. travnja.

Ako ETH ostvari isti postotak rasta nakon uzlaznog proboja, to bi značilo da bi cijena mogla dosegnuti oko 4.200 dolara u sljedećih 30 do 60 dana.

Kako se Ethereum i druge vodeće kriptovalute približavaju novim povijesnim vrhuncima, sigurnost u pohrani tih digitalnih imovina postaje prioritet.

Jedna od najuzbudljivijih kripto pretprodaja godine: Best Wallet ($BEST)

Jedna od najzanimljivijih ovogodišnjih kripto pretprodaja – Best Wallet ($BEST) – pokrenula je svoj napredni kripto novčanik s vrhunskim značajkama, niskim naknadama za zamjene i sveobuhvatnom podrškom za više blockchain mreža.

Best Wallet ($BEST) prikupio 13 milijuna dolara za pokretanje Web3 rješenja za pohranu

Best Wallet ($BEST) nudi rješenje investitorima koji od svog novčanika žele više od pukog pohranjivanja kriptovaluta.

Ovaj projekt uvodi nove funkcije kao što je alat Upcoming Tokens, koji korisnicima omogućuje rani pristup novim kripto pretprodajama – poput nedavno završene pretprodaje MIND of Pepe (MIND).

Novčanik podržava imovinu na više od 60 različitih blockchain mreža i nudi niske naknade za zamjene tokena.

Token $BEST je središnja imovina unutar ekosustava. Korisnici će ga kupovati kako bi ostvarili popuste na naknade za zamjenu i rani pristup novim značajkama. Kako rješenje bude prihvaćalo sve više korisnika, očekuje se eksplozivan rast cijene ovog utility tokena.

Za kupnju $BEST tokena prije nego što pretprodaja završi, posjetite Best Wallet web stranicu i povežite svoj novčanik. Ako ga još nemate, možete jednostavno preuzeti aplikaciju Best Wallet. Ulaganje je moguće putem zamjene USDT ili ETH, ili korištenjem bankovne kartice.

Posjetite Best Wallet