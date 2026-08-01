Microsoft lansirao Projekt Perception: AI agenti 24/7 love hakere i ruše prijetnje, a novi sustav već pokazuje brutalne rezultate
Projekt Perception: Microsoft napravio AI koji sam brani vaše sustave i gotovo nikad ne griješi
Microsoft je predstavio Projekt Perception, sigurnosnu platformu temeljenu na AI agentima koji kontinuirano otkrivaju, procjenjuju i uklanjaju kibernetičke prijetnje - a dostupna je od 3. kolovoza.
Dolazak generativne umjetne inteligencije iz temelja mijenja i stranu napadača i stranu obrane u kibernetičkoj sigurnosti. AI napadačima omogućuje brže pronalaženje ranjivosti, automatizaciju napada i kampanje u znatno većem opsegu nego ranije - a tradicionalni sigurnosni alati, razvijeni za okruženje u kojem su ključne odluke donosili ljudi, teško prate taj tempo.
Kao odgovor, Microsoft je razvio Projekt Perception - platformu koja kombinira sigurnosne signale, kontekstualne podatke, AI modele i specijalizirane agente koji u stvarnom vremenu mogu identificirati rizike, odrediti prioritete i poduzeti odgovarajuće mjere zaštite.
Tri vrste agenata, tri uloge
Srž sustava čine tri vrste AI agenata koji djeluju zajedno. Red Team agenti otkrivaju moguće scenarije napada i slabe točke prije nego što ih napadači stignu iskoristiti. Blue Team agenti analiziraju sigurnosni kontekst i procjenjuju stvarnu razinu rizika. Green Team agenti provode korektivne mjere i unaprjeđuju zaštitu sustava. Zajedničkim djelovanjem, ova tri sloja kontinuirano pokrivaju cijeli ciklus otkrivanja i odgovora na prijetnje.
Višemodelski pristup i konkretni rezultati
Jedna od ključnih značajki Projekta Perception je višemodelski pristup - umjesto jednog AI modela, sustav za svaki zadatak odabire onaj koji pruža najbolji omjer točnosti, brzine, pouzdanosti i troška. Prvi primjer dolazi iz upravljanja softverskim ranjivostima, gdje je Microsoft u sustav MDASH integrirao model MAI-Cyber-1-Flash razvijen za specifične sigurnosne scenarije. Nova konfiguracija ostvarila je 96 posto uspješnosti na CyberGym benchmarku - 12 postotnih bodova više od modela Mythos, uz gotovo 50 posto niže operativne troškove u odnosu na trenutačnu produkcijsku konfiguraciju.
Platforma se oslanja na Microsoftovo iskustvo u upravljanju identitetima, uređajima, aplikacijama, podacima i AI sustavima, a dostupna je kroz javni pregled od 3. kolovoza 2026.
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