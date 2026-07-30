Spotify objavio rat AI 'smeću': Maknuli 75 milijuna pjesama

Spotify je potvrdio uklanjanje nevjerojatnih 75 milijuna pjesama generiranih umjetnom inteligencijom u proteklih godinu dana, što je jedna od najvećih čistki u povijesti streaming servisa. Kompanija naglašava kako se ne radi o zabrani AI glazbe, već o odlučnom obračunu s prijevarama koje prijete isplatama tantijema i potkopavaju rad stvarnih umjetnika.

Poplava koja razrjeđuje zaradu

Problem leži u fenomenu "AI slop" ili "AI smeće" - masovnom postavljanju niskokvalitetnih, generičkih pjesama čija je svrha prevariti sustav isplate. To je streaming ekvivalent nekadašnjih farmi sadržaja, koje sada umjesto tekstova proizvode beskrajne petlje ambijentalne glazbe. Prevaranti koriste botove za umjetno napuhavanje broja streamova, jer svako preslušavanje duže od 30 sekundi generira prihod. Time si priskrbljuju dio novca iz fonda koji bi trebao pripasti glazbenicima. Razmjeri problema su golemi: uklonjenih 75 milijuna pjesama gotovo doseže veličinu cjelokupnog Spotifyjevog kataloga od 100 milijuna pjesama.

Troslojni obrambeni sustav

Kao odgovor, Spotify uvodi višeslojnu strategiju. Prva linija obrane je stroža politika protiv neovlaštenog kloniranja glasova. AI replike poznatih izvođača, takozvani "deepfakes", bit će uklonjene, osim ako sam umjetnik nije dao dopuštenje. Drugo, uvodi se novi filter za spam temeljen na strojnom učenju. Sustav će automatski prepoznavati sumnjive obrasce, poput masovnih prijenosa i umjetnog streamanja, te će takve pjesme ukloniti ili im smanjiti vidljivost. Treći element je poticanje transparentnosti kroz podršku DDEX standardu, koji omogućuje autorima da dobrovoljno označe je li pjesma generirana umjetnom inteligencijom ili je AI korišten samo kao pomoćni alat, primjerice u miksanju.

Granica između alata i prijevare

Spotify jasno povlači crtu između kreativne upotrebe i zlouporabe AI. Alati za pomoć pri masteringu ili autorizirani AI remiksevi su dobrodošli. Međutim, preplavljivanje platforme tisućama identičnih pjesama od trideset sekundi smatra se prijevarom. Iako velike izdavačke kuće poput Universal Music Groupa pozdravljaju ove mjere kao ključne za zdravlje glazbenog ekosustava, dio zagovornika AI glazbe izražava bojazan da bi agresivni filteri mogli greškom zahvatiti i legitimne eksperimentalne radove. Utrka u naoružanju se nastavlja, jer se očekuje da će se prevaranti prilagođavati novim mjerama.







*uz korištenje AI-ja