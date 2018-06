Promicanje tolerancije: Luka i Dora su za školu bez nasilja

Izuzetna mi je čast dobiti ovo priznanje i biti dio cijele ove priče. Smatram da će mi ova nagrada zasigurno biti poticaj u daljnjem radu. Mladima poručujem da svatko od nas može biti kotač u kreiranju boljeg društva.

Riječi su to Dore Svitlanović (19), učenice Zdravstvene i veterinarske škole “Dr. Andrija Štampar” u Vinkovcima i dobitnice godišnje nagrade “Luka Ritz” za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Dora je senzibilna i empatična, sudjeluje u brojnim aktivnostima vezanim uz preventivne programe, a u srednjim školama na vinkovačkom području održava predavanja s temama pomoći starijima, solidarnosti i nenasilnog rješavanja sukoba. Uz Doru, nagradu je dobio Luka Radovanović (13) iz Osnovne škole kraljice Jelene u Solinu. Zaslužio ju je svojim humanitarnim radom u Udruzi Down u Splitu, kao i pomaganjem u socijalizaciji učenika s posebnim potrebama.

- Kad mi je mama rekla da sam dobio nagradu, bio sam sretan, ali i zbunjen. Nisam znao što ja to posebno radim jer samo radim ono kako su me učili odmalena, da pomažem i poštujem sve oko sebe. Lijepo je dobiti ovu nagradu, ali znate što je ljepše? To što me svaki dan u školi i klubu prijatelji pitaju kako da se pridruže i da pomažu kao i ja - rekao je nagrađeni Luka. Nagradu, koja se sastoji od skulpture, povelje priznanja i jednogodišnje stipendije od 1000 kuna mjesečno, dobitnicima je dodijelila ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Istaknula je kako je prije godinu dana odluka o nagradi bila prva koju je potpisala kao ministrica.

- Želimo poslati poruku koju je i Luka Ritz slao, a to je da Hrvatska u kojoj živimo treba biti otvorena i tolerantna. Posebno zahvaljujem Lukinim roditeljima što su nam osvijestili ovu poruku i pomogli da u deset godina borbu protiv nasilja u školama stavljamo u prvi plan - rekla je Divjak. Posebna priznanja za promicanje tolerancije dobile su Lara Zilić iz Osnovne škole Krune Krstića u Zadru te Anja Paulić iz Učeničkog doma Ogulin.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.