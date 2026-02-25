NAJJEFTINIJI EV KOD NAS
Pronašli smo 10 najjeftinijih električnih automobila kod nas: Evo što se sve nudi i za koliko
Donosimo galeriju u kojoj smo složili 10 najjeftinijih EV oglasa koji se u tom trenutku nude na hrvatskim oglasima. Kod rabljenih EV-a razlike rade baterija, kilometraža i oprema, pa se isti model može kretati od super povoljnog do iznenađujuće skupog. Cijene i dostupnost se brzo mijenjaju, zato ovu listu vrijedi gledati kao trenutni presjek, a ne fiksnu tablicu. U ponudi se među najjeftinijima uglavnom i vrte ovi modeli, ali se pojavljuju po različitim cijenama, pa ovdje izdvajamo najjeftinije opcije.