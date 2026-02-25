Postali su prva država koja je zabranila benzin i sad nam poručuju: 'Skroz nam je dobro'

Etiopija je 2024. uvela zabranu novih vozila na fosilna goriva i time u praksi natjerala tržište da se prebaci na električne aute. U pozadini odluke nije bila samo ekologija, nego vrlo konkretna ekonomija: zemlja je godinama trošila ogromne iznose na uvoz goriva, što je pritiskalo proračun i devizne rezerve.

Kako to izgleda na cesti? Prema podacima koje prenose mediji, do kraja 2025. na etiopskim cestama bilo je oko 115.000 električnih vozila, što je oko 8,3% ukupnog voznog parka. U isto vrijeme se naglašava razlika u mjesečnom trošku: vlasnici EV-a u prosjeku troše oko 4 dolara mjesečno na punjenje, dok se za benzin navodi prosjek oko 27 dolara.

Velik dio priče je struja, Etiopija se snažno oslanja na hidroenergiju, a ključan projekt je Grand Ethiopian Renaissance Dam. Brana je službeno inaugurirana 9. rujna 2025., a cilj joj je povećati proizvodnju električne energije i otvoriti prostor za izvoz struje u susjedne zemlje. Mediji navode da je cijena isporuke električne energije oko 0,10 dolara po kWh, što dodatno objašnjava zašto je prelazak na punjenje doma ili na javnim punjačima postao financijski privlačan.

Naravno, nije sve glatko. Etiopija je ušla u ovaj potez bez velike mreže punionica, pa je prijelaz u početku bio improvizacija i snalaženje, a dio ljudi i dalje ima problem s pristupom infrastrukturi i pouzdanošću opskrbe. Uz to, brana i dalje izaziva političke napetosti u regiji, posebno zbog strahova oko protoka Nila nizvodno.

Za nas u Europi ovo je pokazatelj da se može. Jedna zemlja koja većinu auta uvozi zaključila je da joj je dugoročno isplativije uvoziti vozila, a smanjiti uvoz goriva. Etiopija je ekstreman primjer, ali poanta je prepoznatljiva i kod nas, jer kad su cijene goriva visoke, a struja relativno jeftinija, računica svakodnevne vožnje često preokrene raspravu brže od bilo koje kampanje.