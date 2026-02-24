Obavijesti

STIŽE U CRVENOM IZDANJU

Impresivni detalji: Honor Magic V6 imat će ogromnu bateriju i žele da ga ne možete uništiti

Foto: Weibo

Najveća priča oko modela Magic V6 svakako je baterija. Čini se da je Honor odlučio stati na kraj kompromisima, a telefon bi trebao ponuditi i moćnu zaštitu te naprednu šarku na ekranu. Sve će otkriti za par dana

Honor se sprema ponovno uzdrmati tržište preklopnih pametnih telefona, a njihov nadolazeći Magic V6 model donosi poboljšanja koja bi mogla postaviti nove standarde u industriji. Nakon što je Magic V5 već bio jedan od najtanjih i najlakših preklopnih uređaja, nova generacija ide korak dalje, rješavajući najveću boljku ove kategorije telefona - trajanje baterije - dok istovremeno uvodi tehnologiju zaslona koja bi mogla konačno ukloniti vidljivi nabor na mjestu preklapanja. Nove informacije koje su procurile u javnost putem certifikacijskih dokumenata i snimki zaslona praktički su potvrdile ključne specifikacije, a one su, najblaže rečeno, impresivne.

Baterijski div u dva izdanja

Najveća priča oko modela Magic V6 svakako je baterija. Čini se da je Honor odlučio stati na kraj kompromisima i ponuditi kapacitet koji je dosad bio nezamisliv u preklopnom formatu. Uređaj bi trebao doći u dvije glavne verzije koje se razlikuju po povezivosti i, posljedično, kapacitetu baterije. Glavni model, s oznakom PNM-AN20, imat će mogućnost satelitske komunikacije putem BeiDou sustava, ali i nevjerojatnu bateriju od čak 7.150 mAh. To nije samo značajno povećanje u odnosu na konkurenciju, već i najveća baterija ikad ugrađena u jedan preklopni telefon, nadmašujući dosadašnjeg rekordera za gotovo 600 mAh. Kako bi se takav kapacitet brzo napunio, ovaj će model podržavati i superbrzo punjenje od 120W.

Druga verzija, PNM-AN10, bit će namijenjena korisnicima kojima satelitska veza nije potrebna. Ona će imati nešto manju, ali i dalje ogromnu bateriju od 6.850 mAh te podršku za punjenje od 80W. Kada se ovi brojevi stave u kontekst, napredak je očit.

Prethodni Honor Magic V5 imao je bateriju od 5.820 mAh u internacionalnoj verziji i podržavao je 66W punjenje. Honor je ovaj skok postigao korištenjem vlastite Qinghai Lake tehnologije silicij-ugljične baterije koja omogućuje veću gustoću energije u tanjem pakiranju.

Foto: weibo

Zaslon bez nabora i s manje odsjaja

Osim baterije, Honor je veliki fokus stavio na zaslon. Tvrtka navodno uvodi potpuno novi mehanizam šarke i Ultra-Thin Glass (UTG) tehnologiju, čiji je cilj gotovo u potpunosti eliminirati vidljivi i osjetni nabor na sredini unutarnjeg zaslona. Ako se ovo pokaže točnim, bio bi to ogroman korak naprijed za korisničko iskustvo. Povrh toga, unutarnji zaslon imat će i poseban antireflektivni premaz, što će značajno poboljšati vidljivost na jakom suncu. Rezolucije zaslona također su na razini flagship uređaja: unutarnji će imati 2352 × 2172 piksela, dok će vanjski, pokrovni zaslon imati rezoluciju od 2420 × 1080 piksela.

Snaga i otpornost na najvišoj razini

Ispod haube, Magic V6 će pokretati najnoviji i najsnažniji čipset, Snapdragon 8 Elite Gen 5, što jamči vrhunske performanse. Uz njega, Honor je ugradio i dva vlastita čipa: C1+ za poboljšanje bežičnog signala i E2 za napredno upravljanje energijom. Što se tiče memorije, kupci će moći birati između konfiguracija od 12 GB RAM-a i 256 GB pohrane, pa sve do moćnih 16 GB RAM-a i čak jedan terabajt interne memorije. Jedan od najzanimljivijih detalja je i potencijalna IP69 certifikacija, što bi Magic V6 učinilo prvim preklopnim telefonom s vrhunskom zaštitom od prašine i mlazova vode pod visokim tlakom. Izdržljivost bi trebala jamčiti i šarka izrađena od superčelika te tijelo od stakloplastike.

Kamera od 200 megapiksela i skorašnji dolazak

Sustav kamera također obećava. Nagađa se o trostrukoj kameri na poleđini koju predvodi glavni senzor od čak 200 megapiksela, uz ultraširokokutnu leću i periskopski teleobjektiv s tri puta optičkim zumom. Telefon je već viđen u javnosti, i to u rukama zlatne olimpijke Xu Mengtao na Zimskim igrama, a potvrđene su i neke boje poput upečatljive "Red Velvet" sa zlatnim detaljima. Službeno predstavljanje zakazano je za prvi ožujka 2026. godine na MWC sajmu u Barceloni, a uređaj će vrtjeti MagicOS 10 temeljen na Androidu 16.

