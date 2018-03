Prva dama Facebooka: Brat je tražio da mu dođem pomoći

Većina ljudi ne zna da je moj san bio pjevati na Broadwayu, htjela sam biti glumica. Ali već u prvom tjednu na Harvardu dobila sam odbijenicu na studiranju glazbe, rekla nam je Randi Zuckerberg koja je, za razliku od brata Marka, diplomirala na ovom prestižnom fakultetu.

No ističe da je već s 18 godina iskusila prvi poduzetnički obrat jer je morala razmišljati što će sad sa životom te se okrenula psihologiji i ekonomiji. Nakon fakulteta našla je posao u marketinškoj tvrtki, gdje se bavila digitalnim marketingom, a tad je uslijedila bratova poruka, kad je pokrenuo Facebook, koji joj je rekao da bi trebao pomoć nekoga s digitalnim marketingom.

'Svi su me odbili'

- Htjela bih reći da sam s 24 godine imala viziju toga što će Facebook postati i da sam zato otišla tamo, ali glavni razlog je bila avionska karta za Kaliforniju - ispričala je i dodala da je u tim ranim danima Facebooka radila sve, no kao jednu od najdražih stvari navodi hackathone, na kojima su kroz druženje nastajale svakojake sulude kreacije, ali tad su već imali ideju o tome kako bi jednom sav medijski sadržaj mogli gledati unutar Facebooka.

- To sam išla predstaviti pred 100 medijskih kompanija diljem svijeta. Sve su me odbile govoreći mi da neće doći dan da gledamo TV kanale u Facebooku - kaže. Na jednom od sljedećih hackathona odlučila je pokazati što misli te je u spremištu napravila emisiju “Facebook Live s Randi Zuckerberg”, a gledalo ju je samo dvoje ljudi. Dva tjedna kasnije nazvali su je predstavnici Katy Perry, koji su rekli kako bi pjevačica uz Facebook Live htjela lansirati svoju turneju. Brojni inženjeri bacili su se na to i realizirali prvi Facebook live u siječnju 2011. godine. Stvari su potom eksplodirale, Facebook Live je koristio i Barack Obama, a Zuckerberg ističe kako je najviše ponosna na to što je prije dvije godine Facebook Live stigao na sve profile Facebookovih korisnika.

'Očekivali su muškarca'

- Kao djevojčici ljudi su mi govorili da možeš imati posao koji god poželiš, ali nitko mi nije rekao da mogu stvoriti posao koji god poželim - istaknula je Randi i dodala da to moramo govoriti djevojčicama u našem društvu. Veliki problem koji je imala sa Silicijskom dolinom bio je taj što je redovito bila jedina žena na sastancima.

- I danas, kad me netko pita koji je najbolji savjet koji mogu dati, jest: ‘Imaj muško ime kao Randi’ - rekla je i dodala kako se našla u nebrojenim situacijama jer su ljudi očekivali muškarca.

Kao stvar koja joj je najviše promijenila pogled na tehnologiju ističe dva sina, a o raznim problemima tehnologije pisala je u knjizi “Dot Complicated”. Istražujući materijale otkrila je kako djevojčice interes za tehnologiju gube u dobi od osam ili devet godina, a iz toga je i nastala knjiga o tehnologiji za djevojčice, koja se kasnije pretvorila u animiranu seriju koja se emitira u 30 zemalja.

- Žene su u STEM-u i sličnim poljima i dalje u manjini, a moj cilj je to promijeniti - kaže nam Randi. U međuvremenu je Zuckerberg napustila bratov Facebook te sad vodi tvrtku Zuckerberg Media.

I Hrvatica među top ženama u tehnologiji

Iste večeri u Londonu je Booking.com, jedna od najvećih svjetskih online kompanija, dodijelila i prve Technology Playmaker nagrade, kojima žele ojačati ugled europske tehnološke scene i prepoznati žene u tehnologiji, kojih je samo 30 posto od 7 milijuna ljudi u digitalnom sektoru.

Nominirano je više stotina žena, a među 30-ak finalistica bila je i Tanja Folnović iz Agrivija. Nagrade se u osvojile autorice aplikacije koja omogućuje ranu intervenciju u slučaju anksioznosti kod adolescenata, izumiteljica pametne platforme za energiju koja koristi Blockchain i AI kako bi se revolucionirao način na koji trošimo energiju ...

Foto: Andrew Porter Photography Hadeel Ayoub i Gillian Tans

Hadeel Ayoub, osnivačica BrightSinga, osvojila je Technology Playmaker nagradu koju je dobio jedan od pobjednika kategorija koji je ostvario najupečatljiviji doprinos u inovacijama u tehnologiji i društvenim promjenama. Ona je pokrenula tvrtku za nosivu tehnologiju BrightSign, koja razvija inovacije za olakšavanje komunikacije za pojedince s teškoćama u neverbalnim sposobnostima.

- Naši finalisti i pobjednici imaju različita iskustva i zaista donose velike promjene na europskoj tehnološkoj sceni. Ove iznimne žene mijenjaju način na koji se tehnologija koristi za moćniji utjecaj na industriju, poslovanje i zajednice te znam da će njihov uspjeh nadahnuti mnoge žene da krenu njihovim stopama - rekla je Gillian Tans, izvršna direktorica Booking.coma.

Svaka od pobjednica u 9 kategorija osvojila je 5000 eura, dok je Technology Playmaker nagradu pratila nagrada od 10.000 eura. O pobjednicima su odlučivali suci iz vodećih kompanija i startupova, među kojima su Skyscanner, WeTransfer, ali i predstavnici Europske komisije.

Dobitnice nagrada Booking.com Technology Playmaker Award 2018 su:

Nagrada za poduzetnicu godine – Kaidi Ruusalepp, glavna direktorica i osnivačica startup tvrtke za razmjenu dionica na blockchainu Funderbeam.

Nagrada za najperspektivniju tvrtku godine – Kerstyn Comley & Suzi Godson, osnivačice tvrtke MeeTwo Education Ltd., koja nudi jedinstveno rješenje za anksioznost kod adolescenata. Dr. Comley je inženjerka i tehnologinja na području obrazovanja, a Godson psihologinja, novinarka i grafička dizajnerica.

Nagrada za uzor godine – Anne-Marie Imafidon, suosnivačica i glavna direktorica tvrtke Stemettes, nagrađivane društvene platforme posvećene pružanju inspiracije i podrške sljedećoj generaciji mladih žena na području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM).

Nagrada za inovatora godine – Bethany Koby, suosnivačica i glavna direktorica tvrtke Tech Will Save Us, tehnološke startup tvrtke koja kreira STEM programe koji omogućuju djeci da uče o tehnologiji i programiranju kroz igru.

Nagrada za inovatora na području održivog razvoja – Floortje van Bovene, osnivačica tvrtke Spectral smještene u Amsterdamu koja se bavi tehnološkim razvojem i integracijom sustava na području pametnog korištenja energije.

Nagrada za digitalnog lidera godine – Kathryn Parsons, suosnivačica i glavna direktorica tvrtke Decoded, londonske startup tvrtke čiji je cilj povećanje digitalne pismenosti. Parsons je strastvena zagovornica uvođenja programiranja kao dijela školskog programa.

Nagrada za najveći društveni doprinos – Hadeel Ayoub, osnivačica i glavna direktorica tvrtke BrightSign, startup tvrtka koja se bavi nosivom tehnologijom za osobe s neverbalnim invaliditetom.

Nagrada za poslovnog lidera godine – Zoe Cunningham, izvršna direktorica tvrtke Softwire, koja se bavi razvojem softvera smještena u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Nagrada za poslodavca godine – Intuit, tvrtka koja se bavi računovodstvenim softverom koja se izdvaja svojim radom na promicanju ravnopravnosti kao temeljne vrijednosti svog poslovanja.