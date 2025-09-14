Prva Mine-to-Earn meme kriptovaluta PepeNode prikupila 900K $ u pretprodaji

Zaboravite staro rudarenje gdje pržite laptope ili gubite novac na energetski gladnim rigovima. PepeNode pretvara cijeli koncept u virtualnu igru gdje ulagači u pretprodaji već mogu kupovati nodeove, slagati rigove, gledati kako se tokeni spaljuju i skupljati nagrade – sve to prije nego što kriptovaluta uopće izađe na tržište.

Drugim riječima, ovo je rudarenje bez boli, osmišljeno za kripto entuzijaste koji žele pasivno generirati meme kriptovalute poput Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) i druge.

Trenutno novi ulagači pohrljuju pri cijeni od 0,001049 $ po PEPENODE tokenu, ali vrijeme curi.

Za manje od sedam sati cijena će skočiti, što će sljedeću rundu učiniti skupljom za one koji zakasne.

PepeNode vam omogućuje da virtualno upravljate svojim rigovima

U proof-of-work (PoW) sustavu koji pokreće Bitcoin (BTC) i meme kriptovalute poput Dogecoin (DOGE), kontrola zarade svodi se na hashpower. Što su vaši rigovi jači, to imate veće šanse za sastavljanje sljedećeg bloka i osvajanje nagrade.

Kod Bitcoina trenutačna nagrada po bloku iznosi 3,125 BTC. Povremeno solo rudari pobijede šanse: jedan je nedavno osvojio 347.000 $ u nagradama i naknadama, drugi prošlog mjeseca 365.000 $, a početkom godine jedan operator zaradio je 266.000 $.

Ovi slučajevi završe u vijestima jer su rijetki. Natjecanje na toj razini zahtijeva ogroman početni kapital u hardveru i struji, što je izvan dohvata većine malih ulagača. Rudarenje Dogecoina, izgrađeno na forkanom Bitcoin kodu, slijedi isti skup i skup put.

PepeNode okreće model naglavačke i čini rudarenje meme kriptovaluta jednostavnim i dostupnim.

Umjesto hrpa hardvera i visokih računa za struju, korisnici ulaze u virtualni rudarski dashboard gdje mogu kupovati digitalne nodeove.

Svaki node ima posebna svojstva, a kombiniranjem se povećava izlaz rudarenja, što donosi veći prinos PEPENODE tokena i bonuse u drugim meme kriptovalutama.

Najbolje od svega – s PepeNodeom rudarski krug dostupan je već tijekom pretprodaje, što znači da rani kupci mogu početi igrati i zarađivati puno prije službenog lansiranja tokena.

PepeNode nije staking

PepeNode se razlikuje od tradicionalnog stakinga jer nije statičan.

Umjesto da samo zaključavate tokene radi prinosa, korisnici mogu aktivno oblikovati svoju zaradu dodavanjem i konfiguriranjem nodeova unutar virtualne rudarske igre.

Sustav uvodi i kompetitivnu dimenziju s ljestvicama i referral bonusima, dodajući društveni sloj iskustvu.

A budući da se samo PEPENODE tokeni mogu koristiti za kupnju nodeova i rigova, svaka nadogradnja aktivira 70% burn mehanizam, smanjujući ponudu dok korisnici grade svoje postavke.

Za one koji više vole staking, PepeNode nudi i neovisni staking protokol koji trenutno donosi 1.531% dinamični APY.

Može li PEPENODE porasti 1.000x?

Dvije glavne sile mogle bi pogurati cijenu PEPENODE-a prema gore.

Prvo je mehanizam spaljivanja – 70% tokena potrošenih na nadogradnje biva trajno spaljeno.

Na primjer, ako se 1.000 PEPENODE potroši na nadogradnje, 700 se spaljuje, a samo 300 ostaje u optjecaju. To znači trenutačno smanjenje ponude za 70% u odnosu na potrošene tokene.

Ako se ova aktivnost ponavlja – recimo da se tijekom vremena potroši 10 milijuna tokena – 7 milijuna nestaje iz ponude, ostavljajući samo 3 milijuna u opticaju. Što se više igrača uključi u igru rudarenja, to se ponuda brže smanjuje, čime se matematički povećava oskudica i stvaraju uvjeti za rast cijene.

Drugo je jedinstvena korisnost. Poticaj za spaljivanje tokena dodatno jača činjenica da je PepeNode jedini projekt koji pojednostavljuje rudarenje meme kriptovaluta, a istovremeno omogućuje korisnicima da zarađuju top meme kriptovalute poput PEPE, FARTCOIN i drugih. Pasivna mogućnost zarade ovih kriptovaluta prirodno stvara potražnju za PEPENODE-om.

Zajedno, burn mehanizam i nagrade u meme kriptovalutama čine moćnu kombinaciju za dugoročni rast cijene. Nije ni čudo što je vodeći kripto medij CryptoNews predvidio potencijalni rast od 1.000x za PEPENODE.

Kako se pridružiti PEPENODE pretprodaji prije sljedeće runde

Preostalo je samo sedam sati da se pridružite aktualnoj rundi pretprodaje i osigurate nižu cijenu po PEPENODE tokenu.

Za kupnju posjetite službenu stranicu i kupite danas koristeći ETH, BNB, USDT (ERC-20 i BEP-20), pa čak i kreditne ili debitne kartice.

Kupci se mogu spojiti koristeći novčanik po vlastitom izboru. Best Wallet je preporučeni novčanik za PepeNode jer je WalletConnect-certificiran i široko prepoznat kao jedan od najboljih kripto i Bitcoin novčanika u industriji.

PepeNode je sada uvršten u Best Wallet alat za pregled projekata Upcoming Tokens, tako da možete kupiti, pratiti i claimati u istoj aplikaciji kada projekt postane aktivan.

Pametni ugovor projekta revidirala je tvrtka Coinsult, što pruža dodatnu sigurnost ranim ulagačima.

Pratite projekt na X i Telegramu za najnovije vijesti.

Posjetite PepeNode