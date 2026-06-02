Prva pametna klupa na Braču: SENTADA ima pristup mapama, događanjima, restoranima...

Na otoku Braču razvijena je prva pametna kamena klupa takve vrste u svijetu izrađena od bračkog kamena i prirodnog drveta - SENTADA, hrvatski inovativni proizvod koji spaja mediteransku tradiciju, vrhunsku obradu kamena i modernu tehnologiju. Projekt su razvili Dejan Grepo, vlasnik tvrtke WEBLAB IT, i Dino Martinović iz Klesarstva Martinović, koji su zajedničkim znanjem iz područja tehnologije i klesarstva stvorili potpuno novu generaciju urbane opreme za gradove, rive, parkove i turistčke destinacije.

Naziv SENTADA dolazi od dalmatinskog izraza 'šentada', odnosno Klupa, mjesto za sjedenje i druženje koje je stoljećima dio dalmatinskog načina života. Upravo zato klupa SENTADA već svojim nazivom simbolizira spoj tradicije i moderne tehnologije.

Posebnost projekta je u tome što je klupa izrađena isključivo od prirodnih materijala - bračkog kamena i drveta - bez vidljivih kablova, utičnica, plastike ili klasičnih tehnoloških elemenata. Sva tehnologija integrirana je unutar same kamene konstrukcije kako bi klupa zadržala potpuno prirodan i elegantan izgled.

SENTADA korisnicima omogućuje: bežično punjenje mobilnih uređaja kroz kamen, NFC prijenos informacija jednim dodirom mobitela, pristup digitalnim mapama, događanjima, restoranima, plažama i drugim sadržajima, mogućnost solarnog napajanja, potpuno nevidljivu integraciju tehnologije unutar kamena.

Pametna klupa povezana je i s vlastitim administratorskim sustavom putem kojeg gradovi, općine, turističke zajednice ili partneri mogu u stvarnom vremenu upravljati sadržajem koji se prikazuje korisnicima. Na taj način moguće je jednostavno ažurirati informacije o događanjima, turističkim lokacijama, obavijestima ili digitalnim vodičima bez fizičkog pristupa samoj klupi.

Autori projekta ističu kako im je cilj bio stvoriti proizvod koji neće izgledati kao klasičan tehnološki uređaj, već kao prirodni dio mediteranskog prostora.

- Htjeli smo da tehnologija bude gotovo nevidljiva. Kada netko vidi klupu, prvo vidi kamen, drvo i mediteranski dizajn, a tek onda otkriva mogućnosti koje se kriju unutar nje, ističu Dejan Grepo i Dino Martinović.

SENTADA je u potpunosti razvijena i proizvedena na Braču, a projekt već privlači interes turističkog i javnog sektora zbog spoja domaće proizvodnje, održivosti i suvremenih digitalnih rješenja.