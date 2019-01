Prva u povijesti: Kineska sonda stigla na tamnu stranu Mjeseca

Kina je objavila kako e njezina robotska sonda uspješno sletjela na "tamnu stranu Mjeseca". Riječ je o prvoj takvoj misiji u povijesti.

U četvrtak, u 4 sata i 26 minuta po našem vremenu sonda bez posade Chang'e-4 dotaknula je južni Mjesečev pol. Na sebi ima instrumente za geološka istraživanja kao i biološke eksperimente, piše BBC.

Kina je tako postala prva zemlja koja je postavila sondu na mjesečevu stranu koja sa Zemlje nikad nije vidljiva i koju nazivamo "tamna" strana iako je i ona jednako osvijetljena, ili u tami, kao i ova koja se vidi.

Odmah nakon slijetanja, sonda je poslala i prve fotografije:

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3