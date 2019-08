Prve fotografije nove elektro zvijeri Rimca i Pininfarina...

Već je prošle godine dogovoreno da će automobili Pininfarina surađivati s Rimcem kao glavnim tehničkim partnerom na proizvodnji svog prvog električnog hiperautomobila, a iz Pininfarine su danas poručili da znaju da je Rimac pravi čovjek za ovaj projekt.

Mate Rimac je rekao kako su u tvrtki uzbuđeni zbog ovog izazova, a danas su objavljene i prve fotografije i snimke u vožnji električnog hiperautomobila Battista na kojem surađuju Rimac i Pininfarina.

Automobil je snimljen u vožnji u blizini Torina, a iz Pininfarine su potvrdili kako će biti službeno predstavljen na autoshowu Monterey Car Week u Kaliforniji.

Dogovoreno je kako će Rimac osigurati elektropogon, softver, hardver i baterijski sustav u razvoju prvog električnog automobila visokih performansi tvrtke Pininfarina, a radi se o ugovoru u vrijednosti od 80 milijuna eura.

Na svojem je FB-u fotografije automobila podijelio i Mate Rimac.

Battista dijeli pogonski sklop s Rimčevim C_Two, ali postoje tehničke razlike, piše Autocar.

- Mi ćemo dijeliti 40 do 50 posto tehničkih komponenti, kao što su sirovi kostur pogonskog sklopa, ali to kako je podešen, amplitude ubrzanja, karakteristike načina vožnje... Sve to dolazi od nas i jako je različito - objasnio je izvršnih direktor Pininfarine Michael Perschke.

Tvorci Battiste tvrde da se radi o najmoćnijem automobilu koji je zakonski dozvoljeno voziti na cesti, a koji je proizveden u Italiji.

Pininfarina planira proizvesti 150 automobila modela Battista, a prema Autocaru, njihova prodaja gotovo je jednako raspodijeljena za Europu i SAD.