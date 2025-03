Prvi ikad kripto summit u Bijeloj kući stavlja Best Wallet multi-chain samostalno skrbničko rješenje u središte nove ere

Multi-chain Web3 kripto novčanik s punom podrškom za Bitcoin, Best Wallet ($BEST), prikupio je više od 10,75 milijuna dolara u svojoj pretprodaji, samo nekoliko dana prije potencijalno tržišno potresnog kripto summita u Bijeloj kući.

Trenutno je cijena $BEST tokena u pretprodaji 0,024225 USD, ali će u manje od 48 sati prijeći na sljedeću fazu cijena, stoga bi odluke o kupnji trebale biti ubrzane kako bi se osigurale najniže moguće cijene.

Best Wallet se približava svom cilju financiranja, pa nemojte propustiti priliku dok je $BEST na najnižoj dostupnoj cijeni – moglo bi biti kao da vam iz ruku izmiče poboljšana verzija MetaMaska.

Ako danas kupite i stakate $BEST, možete ostvariti prinos od 149% tijekom sljedećih 12 mjeseci. Nagrade za staking se dinamički prilagođavaju kako depoziti ulaze u staking pametni ugovor.

Iako je Bybit hakiranje – najveće u povijesti kriptovaluta s gubitkom od 1,5 milijardi dolara – sada iza nas, ono je jasno pokazalo potrebu za boljom sigurnošću i regulatornim okvirom koji će to podržati.

Dio tog rješenja leži u samostalnim skrbničkim novčanicima poput Best Walleta, gdje korisnici sami drže svoja sredstva, a ne centralizirane mjenjačnice.

Prvi kripto summit u Bijeloj kući može donijeti ključne promjene

Očekuje se da će prvi kripto summit u Bijeloj kući donijeti niz odluka koje će tržište dočekati s odobravanjem, a kruže glasine da bi porez na kapitalnu dobit mogao biti ukinut za kriptovalute čije su operacije primarno bazirane u SAD-u.

Nadamo se da će summit donijeti i jasniji regulatorni okvir te zaštite za tvrtke i pojedince.

Idealno bi bilo da se uvedu i edukativne inicijative koje bi pomogle milijunima Amerikanaca da se sigurno uključe u kripto tržište, jer mnogi još uvijek oklijevaju zbog sigurnosnih rizika, prevara i volatilnosti cijena.

U središtu novog kripto ekosustava koji administracija Donalda Trumpa uspostavlja bit će samostalni skrbnički novčanici poput Best Walleta, gdje individualni investitori imaju punu kontrolu nad svojim kripto sredstvima.

Best Wallet se izdvaja od konkurencije ne samo zbog svoje napredne multi-chain funkcionalnosti već i zbog inovativnih značajki koje drugi novčanici nemaju, poput sekcije "Upcoming Tokens", gdje korisnici mogu kupiti nove kriptovalute prije nego što postanu dostupne na tržištu.

Osim toga, Best Wallet postupno omogućuje pristup drugim Web3 aplikacijama unutar svoje aplikacije, uključujući one u popularnim sektorima klađenja i igranja.

Foto: PROMO

Strateške kripto rezerve i moguće revolucije u plaćanjima

Prošle nedjelje Donald Trump najavio je da će SAD uspostaviti stratešku kripto rezervu, što može imati dalekosežne posljedice na ekonomiju, posebno u sektoru plaćanja.

Best Wallet već planira lansirati svoju karticu, ali ti bi se planovi mogli znatno proširiti ako se otvori bankarski sektor i sektor plaćanja za kriptovalute. Ako kripto tvrtkama bude lakše dobiti licence za platne usluge (tzv. "money transmitter" licence), Best Wallet bi mogao biti jedan od glavnih dobitnika tih promjena.

Ono što su zagovornici kriptovaluta dugo očekivali – financijska inkluzija i jeftiniji, brži prijenosi sredstava – moglo bi konačno postati stvarnost.

No, veća otvorenost nosi i veće sigurnosne izazove. Best Wallet je nedavno nadogradio svoju aplikaciju kako bi dodatno poboljšao sigurnost za svoje korisnike.

Best Wallet sada ima punu Bitcoin podršku i vrhunsku sigurnost

Prošlog tjedna Best Wallet objavio je veliku nadogradnju koja donosi potpunu podršku za Bitcoin i multi-chain funkcionalnost.

Ključno, nadogradnja donosi i institucionalnu sigurnost. Kroz partnerstvo s Fireblocks, Best Wallet je integrirao naprednu sigurnosnu tehnologiju Multi-Party Computation (MPC), koja dodatno štiti privatne ključeve korisnika – bez dodatnih radnji s njihove strane.

Fireblocks je lider u industriji, a njegova tehnologija je obradila transakcije vrijedne 7 bilijuna dolara i omogućila stvaranje 250 milijuna novčanika.

Ažuriranje verzije 2.5.1, dostupno za Android i iOS, omogućuje pristup najnovijim značajkama Best Walleta.

S punom podrškom za Bitcoin blockchain, korisnici sada mogu kupovati i čuvati Bitcoin izravno u svom novčaniku. Podrška za druge lance, poput Solane, Basea i Trona, također je na razvojnoj karti.

Brze i jeftine transakcije – podrška za 200 protokola i 20 cross-chain mostova

U kratkom vremenu Best Wallet je izgradio reputaciju sigurnog i inovativnog samostalnog skrbničkog novčanika, privukavši više od 500.000 korisnika u manje od godinu dana.

Ključ svake dobre kripto aplikacije su brze i povoljne transakcije. Best Wallet se ističe po besprijekornoj multi-chain podršci i smanjenim naknadama, što ga čini vrlo konkurentnim.

Ako korisnici posjeduju $BEST tokene, mogu uživati u još nižim naknadama za transakcije. Osim toga, Best Wallet integrira više od 200 decentraliziranih protokola i 20 cross-chain mostova.

Također prednjači u procesu kupovine kriptovaluta fiat sredstvima, nudeći brzo i jednostavno pretvaranje više od 100 fiat valuta u kriptovalute po najnižim tečajevima i naknadama na tržištu.

Daje investitorima prednost kroz 'Upcoming Tokens' – kako kupiti $BEST

Jedna od ključnih značajki Best Walleta je njegova sposobnost da korisnicima pruži prednost u trgovanju. Sekcija "Upcoming Tokens" izdvaja ga od konkurencije jer omogućuje rano otkrivanje projekata s dugoročnim potencijalom.

Investitori koji su rano uložili u Pepe Unchained ($PEPU) i Catslap ($SLAP), koji su se pojavili u Upcoming Tokens sekciji, ostvarili su dobitke od preko 700% i 7.000%.

Novi Solana Layer-2 protokol, Solaxy ($SOLX), također se našao na popisu Upcoming Tokens te je prikupio više od 24 milijuna dolara u nešto više od dva mjeseca.

Kako kupiti $BEST

Za sudjelovanje u pretprodaji Best Walleta, povežite svoj novčanik i kupite $BEST, ili ga kupite izravno unutar Best Wallet aplikacije.

Aplikacija omogućuje kupnju $BEST tokena putem drugih kriptovaluta ili bankovne kartice. Korisnici mogu zamijeniti kriptovalute poput ETH ili USDT za $BEST.

Preuzmite Best Wallet na Google Playu ili Apple App Storeu i pridružite se zajednici na X-u, Telegramu i Discordu. Pratite društvene mreže kako biste na vrijeme saznali za nadolazeće kampanje i nagradne igre.

