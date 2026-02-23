Prvi kineski milijunaš u Europi: MG prvi prešao zlatnu brojku

MG je prvi kineski auto brend koji je u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu kumulativno prodao više od milijun vozila, objavili su iz kompanije. Time je MG preskočio simboličnu granicu koja pokazuje koliko su kineski proizvođači postali ozbiljni igrači na europskom tržištu, ne samo kroz pojedinačne hit modele nego kroz stabilnu prodaju iz godine u godinu.

U objavama se navodi i da je MG do tog rezultata došao kroz prisutnost u 34 europska tržišta te mrežu od oko 1.300 prodajnih partnera, što je važan dio priče jer bez servisne i prodajne mreže nema masovne prodaje. Za 2025. se spominje da je MG u Europi i UK prodao više od 300.000 vozila, što je tempo na kojem se ovaj ‘milijun’ činiti kao neko veliko iznenađenje

.

MG je zanimljiv i zbog kombiniranog identiteta, jer brend je britanskog podrijetla, ali je pod kineskim vlasništvom od sredine 2000-ih, a danas je u praksi SAIC-ova glavna izvozna marka. U Europi je zadnjih godina rast posebno pogurala ponuda pristupačnijih električnih auta, uz modele koji su se često pozicionirali kao ‘dovoljno dobri’ za osjetno manje novca od etabliranih rivala.

Ovaj rezultat dolazi u širem trenutku u kojem europsko tržište postaje ključna meta za više kineskih brendova, pa se očekuje još jača borba cijenom, opremom i dostupnošću. Za kupce to može značiti više izbora u cjenovnim razredima gdje je ranije bilo manje električnih i hibridnih opcija, ali i sve više rasprava o tome gdje se auti proizvode i kakva će pravila EU postavljati oko poticaja i lokalnog sadržaja.