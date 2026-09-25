Prvi ste u redu čekanja: Google Gemini umjesto vas će moći zvati firme i čekati na red

Google je krenuo s testiranjem nove eksperimentalne značajke pod nazivom "Call for Me" koja umjetnoj inteligenciji Gemini omogućuje obavljanje telefonskih poziva prema raznim tvrtkama umjesto samog korisnika. Opcija je trenutno dostupna uskom krugu ljudi, a cilj je olakšati svakodnevne i dosadne zadatke koje mnogi često odgađaju.

Kako funkcionira nova opcija

Značajka je za sada ograničena isključivo na vlasnike pametnih telefona Pixel 11 u Sjedinjenim Američkim Državama koji plaćaju pretplatu za Gemini. Uz to, korisnici moraju biti prijavljeni u javnu beta verziju Googleove aplikacije za pozive, što samo potvrđuje ranu fazu ovog zanimljivog projekta. Sama funkcionalnost umjetne inteligencije pokriva rutinske zadatke poput provjere dostupnosti određenog proizvoda u trgovini, rezervacije stola u restoranu, stavljanja artikla na čekanje ili pak promjene termina unaprijed dogovorenog sastanka. Za razliku od ranijih verzija pametnih asistenata, Gemini sada može tijekom poziva podijeliti određene osobne podatke koje korisnik prethodno odobri, što mu omogućuje rješavanje puno složenijih zahtjeva.

Proces započinje tako da korisnik otvori aplikaciju Gemini i zatraži poziv prema određenoj tvrtki. Umjetna inteligencija tada koristi stvarni telefonski broj korisnika, a poziv se upućuje izravno s uređaja, umjesto preko posredničkih linija. Gemini se sugovorniku na drugoj strani linije na samom početku predstavlja kao Googleov asistent, nakon čega preuzima kompletnu komunikaciju i rješavanje traženog zadatka.

Kontrola ostaje u rukama korisnika

Jedna od ključnih prednosti ovog modernog sustava je potpuna transparentnost prema onome tko uslugu koristi. Dok Gemini samostalno navigira kroz složene automatske telefonske izbornike i strpljivo čeka na liniji uz glazbu dok se ne javi stvarna osoba, korisnik na zaslonu svog mobitela može pratiti razgovor putem transkripta uživo. Ako procijeni da razgovor ne ide u željenom smjeru ili jednostavno želi samostalno preuzeti kontrolu, korisnik se može izravno uključiti u poziv u bilo kojem trenutku. Nakon što razgovor završi, u aplikaciji ostaje dostupan precizan sažetak, kao i potpuni transkript te zvučni zapis cijelog razgovora u povijesti uređaja.

Iz Googlea ističu kako su itekako svjesni složenosti i izazova svakodnevne ljudske komunikacije.

​- Stvarni razgovori puni su nijansi, stoga krećemo s malim opsegom testiranja kako bismo usavršili cijelo iskustvo prije šire dostupnosti - objasnili su iz tvrtke.

Razvoj tehnologije i trenutna ograničenja

Lansiranje ove napredne značajke nadograđuje se na godine Googleovih eksperimenata s automatiziranim pozivima. Još prije osam godina tvrtka je na svojoj developerskoj konferenciji I/O demonstrirala kako Google Assistant zove frizerski salon kako bi dogovorio termin, koristeći pritom poštapalice kako bi zvučao što prirodnije i ljudskije. Prošle godine predstavljena je i opcija koja je omogućila asistentu da zove tvrtke i raspituje se o cijenama. Vlasnici Pixela već neko vrijeme koriste alate koji umjesto njih čekaju na liniji ili olakšavaju probijanje kroz telefonske izbornike, no nova značajka po prvi put u povijesti spaja sve te tehničke elemente u jednu kohezivnu cjelinu koja samostalno vodi baš cijeli razgovor od početka do kraja.

Ipak, u ovoj ranoj fazi postoje vrlo stroga pravila i ograničenja oko toga što umjetna inteligencija trenutno smije raditi. Sustav je tako programiran da ni pod kojim uvjetima ne može nazvati hitne službe, provoditi bilo kakve financijske transakcije, dijeliti iznimno osjetljive podatke poput brojeva kreditnih kartica niti sudjelovati u napornom telemarketingu. Uz to, ako tvrtka koju Gemini nazove iz nekog razloga ne može ispuniti traženi zahtjev, digitalni asistent je programiran da iznimno pristojno završi taj razgovor. Predstavnici tvrtke naglasili su da je jedan od glavnih ciljeva ovog suženog testiranja provjera kako se sustav snalazi s raznim naglascima. Očekuje se da će cjelokupni sustav u narednim mjesecima proći kroz još čitav niz tehničkih prilagodbi kako bi se znatno bolje i efikasnije nosio s nepredvidivim situacijama, specifičnim govornim manama sugovornika te izrazito bučnim okruženjima na drugoj strani linije.