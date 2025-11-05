PS Plus igre za studeni i najveći popusti na PS Storeu - mini vodič kroz najbolje ponude

Ako imate PS Plus, ovaj mjesec možete “pokupiti” tri igre bez dodatne nadoplate, a paralelno je na PS Storeu aktivan val sniženja uoči Black Fridayja. Izdvajamo što je besplatno za preuzimanje u studenom i koje su ponude trenutno istaknute u hrvatskoj trgovini. Datume i cijene provjerite prije kupnje jer se akcije rotiraju.
Uncharted 4 + Lost Legacy digitalni bundle (-50%): Paket dviju avantura za oko €19,84 tijekom akcije; odličan “value” ako preskačete remastere.
Rise of the Ronin Digital Deluxe (-34%): Team Ninja akcijski RPG; Deluxe paket je često na popustu – trenutno oko €59,39
Crash Team Racing Nitro-Fueled (-65%): Kart klasika s online utrkama; tijekom akcije zna pasti na ~€15,74.
Call of Duty: WWII: Želite kampanju u stilu klasičnih ratnih filmova i “old-school” multiplayer? Ovo je CoD povratak korijenima – idealan kad ga ulovite s dobrom cijenom.
Hogwarts Legacy: Ako želite prošetati hodnicima Hogwartsa prije Potterove generacije, ovo je vaša karta. Veliki singleplayer svijet za čisti “escape” – idealno kad padne cijena Deluxe izdanja.
Call of Duty: Modern Warfare II (2022): Moderni CoD s Ghostom i ekipom, brzim “time-to-killom” i aktivnim matchmakingom. Ako želite aktualan feeling i hrpu modova, ovo je siguran izbor na sniženju.
Age of Empires II: Definitive Edition: Strategija bez isteka roka – kampanje, skirmish i online utakmice rade sjajno i na kontroleru. Ako ste odrasli uz AoE, ovo je najlakši “klik – igraj” povratak.
Sonic Superstars: Brzi, šareni 2D Sonic za solo ili kauč-co-op. Savršeno za kratke, zabavne sessione – pogotovo kad ga ugrabite na akciji.
EA Sports UFC 5: Tražite borilačku simulaciju koja izgleda kao prijenos iz dvorane? Career i online rang liste će vas zaposliti – odličan pick kad je cijena niža.
Red Dead Redemption 2: Ako volite ogromne priče i filmske prizore, Arthur i banda će vas držati tjednima. Na popustu je to “must-have” – čak i samo za foto-mode i lutanje prerijom.
