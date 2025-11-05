Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PLAYSTATION POPUSTI

PS Plus igre za studeni i najveći popusti na PS Storeu - mini vodič kroz najbolje ponude

Ako imate PS Plus, ovaj mjesec možete “pokupiti” tri igre bez dodatne nadoplate, a paralelno je na PS Storeu aktivan val sniženja uoči Black Fridayja. Izdvajamo što je besplatno za preuzimanje u studenom i koje su ponude trenutno istaknute u hrvatskoj trgovini. Datume i cijene provjerite prije kupnje jer se akcije rotiraju.
PS Plus igre za studeni i najveći popusti na PS Storeu - mini vodič kroz najbolje ponude
Uncharted 4 + Lost Legacy digitalni bundle (-50%): Paket dviju avantura za oko €19,84 tijekom akcije; odličan “value” ako preskačete remastere. | Foto: Playstation
1/11
Uncharted 4 + Lost Legacy digitalni bundle (-50%): Paket dviju avantura za oko €19,84 tijekom akcije; odličan “value” ako preskačete remastere. | Foto: Playstation
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025