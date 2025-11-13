Obavijesti

VELIKI GAMING POPUSTI

PS Plus za studeni donosi GTA V, a na Storeu kreću dobri popusti - izdvojili smo najveće hitove

Sony je potvrdio studeni za PlayStation Plus Extra/Premium: GTA V, Pacific Drive i Still Wakes the Deep stižu u katalog 18. studenoga. U isto vrijeme na hrvatskom PS Storeu idu solidni popusti, pa smo izdvojili veće naslove koji se sada isplate uzeti.
Rockstar Games
Grand Theft Auto V (PS5/PS4) - Kriminalna saga trojice protagonista u Los Santosu - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje. | Foto: Rockstar Games
Grand Theft Auto V (PS5/PS4) - Kriminalna saga trojice protagonista u Los Santosu - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje. | Foto: Rockstar Games
