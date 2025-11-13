PS Plus za studeni donosi GTA V, a na Storeu kreću dobri popusti - izdvojili smo najveće hitove

Sony je potvrdio studeni za PlayStation Plus Extra/Premium: GTA V, Pacific Drive i Still Wakes the Deep stižu u katalog 18. studenoga. U isto vrijeme na hrvatskom PS Storeu idu solidni popusti, pa smo izdvojili veće naslove koji se sada isplate uzeti.
Grand Theft Auto V (PS5/PS4) - Kriminalna saga trojice protagonista u Los Santosu - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
Grand Theft Auto V (PS5/PS4) - Kriminalna saga trojice protagonista u Los Santosu - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
Pacific Drive (PS5) - “Road-lite” preživljavanje gdje je auto vaš jedini suputnik - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
Insurgency: Sandstorm (PS5/PS4) - Timske taktičke borbe s naglaskom na realizam - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
MotoGP 25 (PS5/PS4) - Službeni motociklistički šampionat u UE5 s karijerom i stewardima - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
Monster Hunter Rise + Sunbreak - Paket igre i velike ekspanzije, “best value” za nove igrače - 14,99 € (−75%).
Avatar: Frontiers of Pandora - Ogroman otvoreni svijet na Pandori, akcija i istraživanje - 29,99 €.
Resident Evil Village - Gotik horor s Lady Dimitrescu i Winters pričom - 39,99 €
Prince of Persia: The Lost Crown - Vrhunski 2D metroidvania povratak serijalu - 29,99 €.
Tomb Raider: Anniversary (PS5/PS4) - Klasik serijala u Premium katalogu kao PS2 emulacija - PS Plus Premium klasična igra od 18.11. bez dodatne kupnje.
The Talos Principle 2 (PS5) - Filozofska puzzle avantura s impresivnim zagonetkama - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
Thank Goodness You’re Here! (PS5/PS4) - Komični “slapformer” u osebujnom engleskom gradiću - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
Monster Jam Showdown (PS5/PS4) - Arkadne utrke s licenciranim monster truckovima - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
Still Wakes the Deep (PS5) - Narativni survival horor na naftnoj platformi - PS Plus Extra/Premium od 18.11. bez dodatne kupnje.
Lords of the Fallen Deluxe - Soulslike s dva isprepletena svijeta i bogatim buildovima - 19,99 € (−50%).
