KRAJ RATOVA KONZOLA?
PS5 je službeno preskočio sve Xbox konzole: Evo koje konzole su najprodavanije ikad
Sony je potvrdio da je PlayStation 5 došao do 84,2 milijuna prodanih primjeraka i time pretekao Xbox 360. PS5 je sada deveta najprodavanija konzola u povijesti i vrlo blizu ukupnim brojkama PS4. PS5 je u tromjesečju do 30. rujna dodao još 3,9 milijuna komada i službeno nadmašio Xbox 360, pa “plejka" sada stoji iznad svake Xbox generacije dosad. Neovisne procjene i dalje stavljaju Xbox Series X|S znatno ispod PS5-a, iako Microsoft ne objavljuje službene brojke. Za kontekst, evo kratkog pregleda najprodavanijih konzola svih vremena (zaokružene službene brojke).