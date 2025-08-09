Pump.fun se ruši, snajperski token Snorter cilja novu Solana lansirnu platformu – ICO prelazi 3 milijuna dolara

Za novu Telegram‑baziranu snajpersku kriptovalutu Snorter Bot Token (SNORT), ta promjena znači samo jedno: nova lansirna platforma koju treba zaključati na nišan i još jedan val meme kriptovaluta koje može ciljati za 100x dobitke.

Snorter je prikupio gotovo 3 milijuna dolara početnog financiranja za izgradnju trgovačkog bota koji je kalibriran za nadzor mempoolova i događanja na decentraliziranim burzama (DEX) na svakoj vodećoj platformi za lansiranje.

Ako je to LetsBonk, automatski postaje meta Snortera – zajedno s drugim platformama koje generiraju kriptovalute s visokim potencijalom.

Rani korisnici mogu se uključiti u pretprodaju Snorter Bot Tokena po trenutnoj cijeni od 0.1003 USD po SNORT-u tijekom sljedeća 24 sata, prije nego što cijena poraste u sljedećoj fazi financiranja.

Ubojica Pump.fun-a zadaje udarac

Bitka među meme kriptovalutama se zahuktava, a Pump.fun izgleda blizu gubitka titule vodeće platforme za lansiranje – u korist LetsBonk-a.

Gotovo cijeli srpanj – a sada i kolovoz – LetsBonk je nadmašio Pump.fun po dnevnom volumenu, broju lansiranih tokena i ukupnim prihodima.

U srpnju je LetsBonk prosječno lansirao oko 15.000 tokena dnevno, s vrhovima koji su prelazili 28.000. Pump.fun je, usporedbe radi, ostao ispod 10.000. Samo u posljednja 24 sata, LetsBonk je zabilježio oko 18.000 lansiranih tokena, dok je Pump.fun ostao na 5.400.

Prihodi govore istu priču – LetsBonk je u posljednja 24 sata prikupio 1,1 milijun dolara naknada, dok je Pump.fun ostvario 273.000 dolara.

To je jasan znak da Pump.fun gubi tlo pod nogama – što je dramatičan preokret za platformu koja je prošli mjesec prikupila 500 milijuna dolara u svom ICO-u u samo nekoliko minuta.

S vrhunca od 0.006812 USD, vrijednost PUMP-a pala je za više od 50%.

Meme kriptovalute ne nestaju, ali lansiranja tokena se sele na novu veliku stvar. LetsBonk-ove funkcije poput automatskog listanja, integracije likvidnosti i viših prihoda za kreatore tokena (1% volumena trgovanja u odnosu na 0.05% na Pump.fun-u) čine ga praktičnijim izborom.

Pored toga, LetsBonk ima masivnu Bonk zajednicu koja je dodatno ubrzala egzodus.

Snorter Bot Token prati meme kriptovalute gdje god se lansiraju

Snorter je napravljen da prati nove meme kriptovalute u stvarnom vremenu i detektira moonshot prilike na tržištu. I ne samo to – Snorter će ponuditi prednosti koje postojeći trgovački botovi ne mogu dosegnuti.

Telegram trgovci također migriraju, a Snorter je njihova sljedeća stanica

Baš kao što su se investitori preselili s Pump.fun-a na LetsBonk, kapital koji se slijeva u pretprodaju Snorter Bot Tokena ukazuje na sličan trend u svijetu Telegram botova.

Trgovci ulažu u pretprodaju jer vide potencijal bota koji može nadmašiti aktualne lidere.

Snorter počinje s jasnom cjenovnom prednošću – njegova naknada od 0.85% za vlasnike SNORT-a najniža je na tržištu, povoljnija od Banana Gun-a, Maestro-a i Trojana.

Njegova funkcija Fast Sniper osmišljena je za brzo hvatanje meme kriptovaluta odmah pri lansiranju i radi tako da skenira mempoole i DEX događaje. Detektira trenutak kada je dodana likvidnost i izvršava kupovinu u milisekundama, dok privatni RPC endpointi dodatno pojačavaju prednost otkrivanjem likvidnosnih poolova i parova za trgovinu gotovo trenutno.

Snorterova Solana-native arhitektura donosi i dodatnu efikasnost – čak i Ethereum‑bazirani botovi koji podržavaju više mreža još uvijek se suočavaju s kašnjenjima transakcija i višim troškovima. Solanina propusnost čini Snorter brzim i ekonomičnim u svakoj trgovini.

Ugrađene sigurnosne mjere za trgovce

Snorter ima snažne mehanizme zaštite:

MEV zaštita – sprječava da drugi botovi ili validatori reorganiziraju transakcije radi vlastite koristi, čime se izbjegava klizanje cijene i loša izvršenja.

– sprječava da drugi botovi ili validatori reorganiziraju transakcije radi vlastite koristi, čime se izbjegava klizanje cijene i loša izvršenja. Otkrivanje honeypot tokena – testira pametne ugovore prije trgovanja, kako bi se izbjegli tokeni koji omogućuju kupnju, ali blokiraju prodaju.

Zbog ovih prednosti, trgovci gledaju na Snorter kao na next-gen trgovačkog bota, građenog za stvarne potrebe tržišta – a pretprodaja je prilika da se podrži budući lider u toj niši.

Budućnost trgovanja meme kriptovalutama: LetsBonk + Snorter

U narednim mjesecima, kada Snorter postane aktivan, a LetsBonk dominira lansiranjima, tok trgovanja mogao bi izgledati ovako:

LetsBonk automatski listira nove tokene na Raydium ili Jupiter’s LaunchLab gotovo trenutno.

ili gotovo trenutno. Snorter prati mempool i pametne ugovore DEX-a u stvarnom vremenu, tražeći stvaranje novih poolova i dodatak likvidnosti.

Kad token pređe LetsBonk-ovu krivulju vezivanja, Snorter-ovi privatni RPC endpointi već su povezani. Čim se potvrdi LP adresa i par za trgovinu, bot izvršava kupnju u milisekundama.

već su povezani. Čim se potvrdi LP adresa i par za trgovinu, bot izvršava kupnju u milisekundama. Solanina brzina osigurava minimalna kašnjenja i niže troškove od Ethereum konkurencije.

Za vlasnike SNORT tokena, ova dinamika dodatno povećava potencijal zarade – omogućuje im najniže naknade (0.85%), veći kapacitet trgovanja i prioritetni pristup naprednim funkcijama.

U okruženju kao što je LetsBonk, svaka sekunda je bitna, a Snorter-ova brzina je ključ za hvatanje sljedeće 100x meme kriptovalute.

Snorter mijenja Telegram bot scenu kroz pretprodaju

Tržište voli promjene, i ne bi bilo iznenađenje da LetsBonk zada posljednji udarac Pump.fun-u. Nedugo zatim, Snorter bi mogao pomesti konkurenciju među Telegram botovima koji se ne mogu usporediti s njegovim mogućnostima.

Ako želiš sudjelovati, posjeti web stranicu Snorter Bot Tokena. Dostupne opcije za kupovinu uključuju SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, pa čak i plaćanje kreditnim karticama.

Snorter preporučuje korištenje Best Wallet – svog partnerskog novčanika koji prikazuje tvoj SNORT saldo unutar aplikacije i omogućuje ekskluzivan pristup budućim token lansiranjima kroz odjeljak Upcoming Tokens.

Best Wallet je već dostupan na Google Playu i Apple App Storeu.

Prati Snorter na X-u i Instagramu za najnovije informacije.

Potraga za sljedećom 100x kriptovalutom počinje ovdje.

Posjetite Snorter