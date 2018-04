Rabljena kapsula na ISS nosi 'lopaticu' za svemirsko smeće

Američka kompanija SpaceX uspjela je u ponedjeljak lansirati raketu i kapsulu koje je već bila upotrijebila, a namijenjene su opskrbi astronauta Međunarodne svemirske stanice (ISS).

Raketa Falcon 9, na čijem je vrhu kapsula Dragon bez ljudske posade, lansirana je po planu u 16.30 sati (22.30 sati po srednjoeuropskom vremenu) s NASA-ine lansirne rampe u Cap Canaveralu, na Floridi.

Right on schedule, solar arrays have been deployed on the @SpaceX #Dragon cargo spacecraft as it heads to @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/OjC13uB8zj