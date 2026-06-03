Danas je slika jasna, što je Ceed noviji, to je uvjerljiviji. Starije generacije, posebno prva, već pokazuju slabosti koje kupac rabljenih automobila mora uzeti vrlo ozbiljno
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Rabljena Kia Ceed: Koliko su dobre tri generacije bestselera?
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Kia Ceed danas više nije onaj automobil koji se kupovao samo zato što je bio jeftiniji od europske i japanske konkurencije. Kroz tri generacije korejski je kompakt napravio velik iskorak, od korektnog, ali pomalo sirovog projekta Kije za Europu do ozbiljnog obiteljskog automobila koji se lako uspoređuje s najpoznatijim imenima klase. No rabljeni automobili ne žive od dojma iz salona, nego od godina, kilometara i tehničkog pregleda. Danas je slika jasna, što je Ceed noviji, to je uvjerljiviji. Starije generacije, posebno prva, već pokazuju slabosti koje kupac rabljenih automobila mora uzeti vrlo ozbiljno.
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