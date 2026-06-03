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Rabljena Kia Ceed: Koliko su dobre tri generacije bestselera?

Piše Autostart,
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Rabljena Kia Ceed: Koliko su dobre tri generacije bestselera?
Foto: kia

Danas je slika jasna, što je Ceed noviji, to je uvjerljiviji. Starije generacije, posebno prva, već pokazuju slabosti koje kupac rabljenih automobila mora uzeti vrlo ozbiljno

Admiral

Kia Ceed danas više nije onaj automobil koji se kupovao samo zato što je bio jeftiniji od europske i japanske konkurencije. Kroz tri generacije korejski je kompakt napravio velik iskorak, od korektnog, ali pomalo sirovog projekta Kije za Europu do ozbiljnog obiteljskog automobila koji se lako uspoređuje s najpoznatijim imenima klase. No rabljeni automobili ne žive od dojma iz salona, nego od godina, kilometara i tehničkog pregleda. Danas je slika jasna, što je Ceed noviji, to je uvjerljiviji. Starije generacije, posebno prva, već pokazuju slabosti koje kupac rabljenih automobila mora uzeti vrlo ozbiljno.

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