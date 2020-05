Rabljene gume su puno jeftinije od novih, ali i mnogo opasnije

Zbog pandemije korona virusa mnogi još nisu skinuli zimske gume sa svojih automobila i stavili ljetne. Kako su temperature već dugo previsoke za dobro funkcioniranje zimskih guma, krajnje je vrijeme da se to učini.Zimske gume, naime, imaju mnogo lošije karakteristike na višim temperaturama te zbog toga u toplijim mjesecima osjetno produljuju put kočenja u odnosu na to kad su na autu ljetne gume.

Foto: Dreamstime

S obzirom na lošu ekonomsku situaciju, trenutačno mnogi pokušavaju uštedjeti gdje mogu, a tu svakako spadaju i gume. Tako će neki vjerojatno posegnuti za rabljenim gumama.

- Trend kupovanja polovnih guma smanjuje se svake godine, a za to su najzaslužnija kontinuirana edukacija, pristupačne cijene novih guma vrhunskih proizvođača, ali i dostupnost kupovine na web shopovima. Čak 85 posto kupaca mijenja stare za nove gume čim primijeti prve znakove istrošenosti. Ta brojka ne čudi kad statistike nesreća pokazuju da su gume često njihov uzrok - tvrdi Ana Maria Pop, tehničarka za kontrolu i izbor guma njemačke tvrtke Delticom.

Foto: Dreamstime

Dakle, odabir rabljene automobilske gume može biti opasan i, na kraju, vrlo skup ako se zbog guma dogodi prometna nesreća. Na portalu Njuškalo pronašli smo bogatu ponudu rabljenih guma, neke se čak poklanjaju, a najjeftinije se prodaju u bescjenje. Najjeftinije gume koje smo pronašli stoje sedam kuna po komadu, a obilje je onih koje se prodaju za 15, 20 ili 25 kuna uz opis da su dobre za još jednu sezonu. No takve gume su redovito stare, uglavnom desetak i više godina. Pa iako neke od njih ne izgledaju previše istrošene, njihov materijal je izgubio svoja svojstva i one će vrlo loše prianjati na podlogu. Vožnja s takvim gumama koje bi se trebale baciti vrlo je opasna. Na Njuškalu ima i solidnih rabljenih guma starih godinu dana, s malo prevaljenih kilometara, no i one mogu kriti opasnosti. Iako na prvu izgleda dobro, nikad ne možete znati je li guma oštećena i prijeti li njezino pucanje u vožnji.

Foto: Dreamstime

Promjenom guma javlja se i problem gdje s njima. Adekvatan prostor za skladištenje mora biti suh i prozračan, temperature u njemu ne smiju prelaziti 35 stupnjeva te ne smije imati tragova benzina, ulja, masti... Oni koji nemaju adekvatan prostor, gume mogu ostaviti u “hotelima”. U Hrvatskoj ih je mnogo, no cijene variraju. Neki naplaćuju po danu, a drugi na šest mjeseci. Pa iako se 30 lipa po danu i gumi čini malo, na kraju će se taj iznos popeti na više od 200 kuna za sezonu. Mnogo transparentnije su ponude za čuvanje na šest mjeseci, a one se kreću od 100 kuna za set guma.