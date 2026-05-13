Obavijesti

Tech

Komentari 0
VW NAJPOPULARNIJI

Rabljeni auti lani skuplji za 13 posto, analiza otkriva: Ovakva vozila kupci najviše traže

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Rabljeni auti lani skuplji za 13 posto, analiza otkriva: Ovakva vozila kupci najviše traže
Foto: Canva

Najviše pažnje privlače automobili stari između sedam i deset godina, s prosječno 125.000 do 130.000 prijeđenih kilometara.

Admiral

Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj i tijekom 2025. zadržalo je snažnu aktivnost, a podaci Njuškala pokazuju da kupci i dalje najviše traže vozila koja nude dobar omjer cijene, starosti i kilometraže. Najviše pažnje privlače automobili stari između sedam i deset godina, s prosječno 125.000 do 130.000 prijeđenih kilometara.

Vozni park oglašenih automobila na Njuškalu pritom se blago pomladio pa je u 2025. prosječna starost oglašenih vozila iznosila 10 godina, dok su u 2024. automobili u oglasima u prosjeku bili stari 11 godina. Prosječna tražena cijena u 2025. dosegnula je 22.800 eura, što u odnosu na 2024. predstavlja rast od 13 posto, odnosno oko 2.700 eura.

S druge strane, među oglasima koji bilježe najveći interes korisnika prosječna tražena cijena iznosi oko 18.000 eura, što potvrđuje da se najveća pažnja i dalje usmjerava prema cjenovno dostupnijim vozilima.

Kada je riječ o interesu kupaca, Volkswagen se i dalje jasno izdvaja kao najtraženija marka, a slijede BMW, Mercedes i Audi. Sličan odnos vidi se i na strani ponude: Volkswagen je ujedno i najzastupljenija marka u oglasima, ispred BMW-a, Audija i Renaulta.

Infografika: Najpouzdaniji rabljeni automobili u 2025. godini
Infografika: Najpouzdaniji rabljeni automobili u 2025. godini | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Među najposjećenijim oglasima prednjače Volkswagen Golf 7, Renault Clio i BMW Serije 3, a odmah iza njih nalaze se Nissan Qashqai, Škoda Octavia, Audi A3 i Mercedes C-klasa. Posebno se ističe rast interesa za Nissan Qashqai, koji bilježi porast od oko 30 posto, dok je interes za Volkswagen Tiguan porastao za više od 40 posto.

Promjene su vidljive i u strukturi ponude prema vrsti pogona i opremi. Udio benzinskih vozila porastao je s 29 posto u 2024. na 35 posto u 2025., dok je udio dizelskih vozila porastao s 59 na 61 posto. Udio hibridnih vozila pritom je porastao za jedan postotni bod, što potvrđuje njihov postupni, ali i dalje umjeren rast na tržištu rabljenih automobila. Istodobno raste i udio vozila s automatskim mjenjačem, koji je u 2025. veći za četiri postotna boda u odnosu na godinu ranije.

Na strani ponude u 2025. primjetan je i nešto veći broj oglasa za modele i izvedbe poput BMW M linije, BMW-a M3 i M5, Tesle te Audija Q4 e-tron, što upućuje na postupan rast interesa i za vozila iz premium i električnog segmenta.

„Na Njuškalu vidimo da kupci i dalje najviše traže provjerene modele srednje starosti, ali se njihov interes postupno pomiče prema nešto mlađim vozilima. Prosječna starost automobila koji se prodaju spustila se s 11 na 10 godina, što pokazuje određeni pomak, ali ne i dovoljno snažan trend koji bi mogao brže utjecati na pomlađivanje ukupnog voznog parka u Hrvatskoj. Hrvati i dalje vrlo racionalno pristupaju kupnji i prije svega traže najbolju vrijednost za novac koji mogu izdvojiti, bilo da je riječ o opremi, brendu, vrsti mjenjača ili pogona, dok sama starost vozila najčešće nije jedini ni presudan kriterij prilikom kupnje”, izjavio je Dražen Mijoč, direktor vertikale Auto moto nautika u Njuškalu.

Na vrhu ljestvice najskupljih oglašenih rabljenih modela nalaze se Lamborghini Revuelto, Rolls-Royce Ghost i Ferrari 812 Superfast, dok su među najjeftinijima Citroën C2, Renault Megane Classic i Opel Vectra.

Podaci Njuškala potvrđuju da hrvatsko tržište rabljenih automobila i dalje počiva na provjerenim markama i modelima, ali i da kupci sve više uz cijenu prate razinu opreme, vrstu pogona i ukupnu vrijednost koju vozilo nudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Divljao i zabio se na brzoj cesti, Waymo sve snimio. Evo kako je robot reagirao na sudar
ZANIMLJIVO

VIDEO Divljao i zabio se na brzoj cesti, Waymo sve snimio. Evo kako je robot reagirao na sudar

Mnogi se pitaju kako bi robot reagirao u situaciji koja nije predviđena. Odgovor na to pitanje ponudila je snimka divlje vožnje u Los Angelesu koja se proširila društvenim mrežama
Novi Android Auto mijenja kako vozite. Izgleda sjajno, moći ćete gledati video, stiže na ove aute
OGROMAN REDIZAJN

Novi Android Auto mijenja kako vozite. Izgleda sjajno, moći ćete gledati video, stiže na ove aute

Najveći vizualni iskorak donosi novi način rada u Google Kartama nazvan "Immersive Navigation". Google ga opisuje kao najveću nadogradnju Karti u više od deset godina, a donosi živopisan i detaljan 3D prikaz cesta
Što je to 'El Nino Godzilla' koji bi se mogao pojaviti ove godine
OPASNO VRIJEME PRIJETI

Što je to 'El Nino Godzilla' koji bi se mogao pojaviti ove godine

Znanstvenici ističu da postoji snažan konsenzus kako će se uvjeti za El Niño vjerojatno pojaviti između svibnja i srpnja 2026. te potrajati do kraja godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026