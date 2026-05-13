VIDEO Divljao i zabio se na brzoj cesti, Waymo sve snimio. Evo kako je robot reagirao na sudar

Mnogi se pitaju kako bi robot reagirao u situaciji koja nije predviđena. Odgovor na to pitanje ponudila je snimka divlje vožnje u Los Angelesu koja se proširila društvenim mrežama

Waymo robotaksiji trenutno voze u nekoliko američkih gradova. Među njima je i Atlanta u kojoj je uslugu vožnje bez vozača isprobala i naša novinarka. Više o tome OVDJE. Waymo je najrašireniji servis autonomnih taksija u SAD-u sa oko pola milijuna vožnji tjedno. Mnogi se pitaju kako bi robot reagirao u situaciji koja nije predviđena. Odgovor na to pitanje ponudila je snimka divlje vožnje u Los Angelesu koja se proširila društvenim mrežama.

Pogledajte snimku

Na snimci se vidi kako auto velikom brzinom prolazi kraj Waymo robotaksija i kasnije gubi kontrolu. No čini se da je Waymov sustav detektirao anomaliju i da je počeo kočiti i prije nego je auto koji je jurio izgubio kontrolu, zabio se u ogradu i zapriječio put vozačima.

Pitanje je kako bi ljudski vozač reagirao da je bio na mjestu Waymo robotaksija...

