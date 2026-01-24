Računalo koje je promijenilo sve! Prije točno 42 godina Apple je predstavio svoj Macintosh

Bio je to Apple Macintosh, prvo komercijalno uspješno osobno računalo koje je masama donijelo grafičko korisničko sučelje (GUI) i računalnog miša. Umjesto zelenih slova na crnom ekranu i kompliciranih tekstualnih naredbi, korisnici su dobili intuitivno sučelje s prozorima, ikonama i mapama, metaforu radnog stola koja je i danas temelj modernih operativnih sustava.

Priča o Macintoshu ne počinje sa Steveom Jobsom, već s Jefom Raskinom, stručnjakom za računalna sučelja koji se Appleu pridružio 1978. godine. Raskin je 1979. pokrenuo projekt s vizijom stvaranja cjenovno pristupačnog i iznimno jednostavnog računala za prosječnog korisnika. Želio je stvoriti uređaj koji bi bio poput "kućanskog aparata", lak za korištenje kao toster. Projekt je nazvao po svojoj omiljenoj sorti jabuke, McIntosh, no pravopis je namjerno promijenjen u "Macintosh" kako bi se izbjegli pravni problemi s proizvođačem audio opreme McIntosh Laboratory.

Raskinova prvotna ideja bila je prilično skromna. Zamislio je računalo s tekstualnim sučeljem i posebnim funkcijskim tipkama, a protivio se korištenju miša, smatrajući ga nepreciznim i skupim. No, sudbina projekta krenula je u potpuno drugom smjeru.

Jobsov preokret i "gusarski" tim

U isto vrijeme, Apple je razvijao drugi, znatno ambiciozniji projekt – računalo Lisa. Lisa je trebala imati napredno grafičko sučelje, no projekt je bio opterećen visokim troškovima i internim sukobima. Nakon što je 1981. izbačen iz Lisa tima, Steve Jobs je svoju punu pozornost usmjerio na Raskinov mali projekt. Odmah je prepoznao potencijal, ali je imao radikalno drugačiju viziju.

Ključan trenutak dogodio se još 1979. godine, kada je Jobs s timom Appleovih inženjera posjetio legendarni Xeroxov istraživački centar PARC. Tamo su vidjeli budućnost: računalo Xerox Alto koje je koristilo prozore, padajuće izbornike, ikone i, najvažnije, miša za navigaciju. Iako Xerox nije uspio komercijalizirati tu revolucionarnu tehnologiju, Jobs je shvatio da je to put kojim računalstvo mora ići. Preuzevši kontrolu nad projektom Macintosh, usmjerio ga je prema stvaranju pristupačnije verzije onoga što je vidio u Xerox PARC-u. To je dovelo do sukoba s Raskinom, koji je naposljetku napustio tvrtku 1982. godine.

Jobs je okupio malen, ali briljantan tim mladih inženjera i dizajnera, među kojima su bili Andy Hertzfeld, Bill Atkinson i Burrell Smith. Radili su u odvojenoj zgradi na čijem je krovu vijorila piratska zastava, simbolizirajući njihov buntovnički duh i misiju da stvore nešto "suludo dobro" (insanely great), neovisno o ostatku tvrtke. Kao posvetu njihovom trudu, potpisi cijelog tima utisnuti su s unutarnje strane kućišta svakog originalnog Macintosha.

Marketing za Macintosh bio je jednako revolucionaran kao i sam proizvod. Dva dana prije službenog predstavljanja, tijekom finala Super Bowla, Apple je emitirao reklamu koja je ušla u povijest. Režirao ju je Ridley Scott, a inspirirana je distopijskim romanom Georgea Orwella 1984. Reklama je prikazivala sivu, uniformiranu masu ljudi kako hipnotizirano sluša "Velikog brata" na velikom ekranu, sve dok mlada atletičarka ne utrči i baci čekić u ekran, oslobađajući ih. Poruka je bila jasna: Apple Macintosh je tu da spasi čovječanstvo od konformizma i dominacije tadašnjeg računalnog diva, IBM-a.

Originalni Macintosh 128K, kako je kasnije nazvan, prodavao se po cijeni od 2.495 dolara (danas oko 7.600 dolara). Pokretao ga je procesor Motorola 68000, imao je devetinčni crno-bijeli zaslon, 128 kilobajta RAM memorije i ugrađeni 3,5-inčni disketni pogon. Upravo je ta mala količina memorije bila i njegova najveća mana, no dolazio je s dva programa, MacWrite i MacPaint, koji su savršeno demonstrirali moć novog sučelja.

Iako prva verzija nije odmah postigla ogroman komercijalni uspjeh zbog visoke cijene i nedostatka softvera, Macintosh je postavio temelje za budućnost. Popularizirao je miša, grafičko sučelje i koncept "ono što vidiš na ekranu, to dobiješ na papiru" (WYSIWYG), što je kasnije pokrenulo revoluciju u stolnom izdavaštvu.

I nakon toliko godina, nasljeđe te male bež kutije živi u gotovo svakom računalu, tabletu i pametnom telefonu koje danas koristimo.