Radionica UNHCR-a: Urednik 24sata učenike osnovnih škola učio kako prepoznati fake news

Za učenike viših razreda 15 osnovnih škola iz cijele Hrvatske urednik i novinar 24sata Alen Galović održao je predavanje i radionicu o medijskoj pismenosti. Ovo je druga godina zaredom kako se održava ta radionica, u organizaciji UN-ove agencije za izbjeglice UNHCR-a i Festivala tolerancije. Predavanje i radionica bili su usmjereni na prepoznavanje lažnih vijesti, a učenike je na stvarnim primjerima fake newsa iz hrvatskog medijskog prostora Galović podučio kako mogu prepoznati i kako reagirati na lažne informacije koje se šire društvenim mrežama ili rubnim news portalima. Galović je objašnjavao zašto je danas značajano povećana opasnost i veća prisutnost lažnih vijesti koje do nas dopiru, upozorivši:

"Ako se bojimo nepoznatog, ako imamo malo informacija i malo znanja o svijetu koji nas okružuje, o pojavama, ljudima, narodima, onda ti naši strahovi privlače lažne vijesti, lakše u njih vjerujemo, čak ih i želimo čuti kako bismo potvrdili svoje strahove. Lažne vijesti se hrane naših strahovima, a mi nekad odbijamo povjeravati da je to što čujemo- laž!", poručio je Galović.



Osim o lažnim vijestima, Galović je s učenicima razgovarao i o umjetnoj inteligenciji te o mogućnostima zloporabe ili manipulacija alatima koji koriste umjetnu inteligenciju, a na primjeru koji je ranije iznio dr. Gerd Gigerenzer, dekan Sveučilišta u Postdamu i bivši ravnatelj Instituta Max Planck u Njemačkoj, učenicima je slikovito objasnio i što znači život u info-balonu:

"Zamislite da postoji kafić u vašem gradu u kojem je kava besplatna. Svi odlaze tamo na kavu i svi ostali kafići u gradu propadnu. Više nema izbora osim odlaska na jedno mjesto na kavu. No na stolovima u tom kafiću su mikrofoni, a na zidovima kamere koje snimaju baš sve što pričate i radite. U kafiću je i puno prodavača koji sve to slušaju, znaju sve o vama pa vam prodaju točno ono što želite: to se događa u online svijetu. Iako naizgled imamo izbor što ćemo čitati, činjenica jest da svakim našim lajkom ili otvaranjem nekog sadržaja učimo algoritam što želimo i u budućnosti konzumirati pa ga oblikujemo da nam nudi samo onaj sadržaj koji nam odgovara. Time postajemo zatvoreni prema drugim vrstama sadržaja i živimo u info-balonu".

U predavanju su sudjelovali učenici OŠ Grohote, Šolta, OŠ Klinča Sela, OŠ Centar, Pula, OŠ Augusta Šenoe, Gundinci. OŠ Braća Radić, Koprivnica, OŠ Mate Lovraka, Kutina, OŠ Vladimira Nazora, Krnica, OŠ Ante Curać-Pinjac, Žrnovo, OŠ Slava Raškaj Ozalj, OŠ Đalskog Donja Zelina i OŠ Sveti Petar Orehovec te zagrebačkih osnovnih škola Horvati, Ive Andrića, Augusta Šenoe i Marije Jurić Zagorke.