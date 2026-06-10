Radite u pokretu? Stigao je mini miš kojeg možete i sklopiti

U eri u kojoj su hibridni rad i fleksibilnost postali nova norma, tvrtka Logitech predstavila je svoj prvi sklopivi miš, Mobi Fold. Ovaj inovativni uređaj dizajniran je kako bi odgovorio na specifične potrebe profesionalaca koji se često nalaze u situaciji da rade izvan ureda, s putovanja, iz kafića ili bilo kojeg drugog mjesta. Novi miš cilja na rješavanje vječne dileme između prenosivosti i funkcionalnosti, nudeći sve prednosti klasičnog miša u iznimno kompaktnom i elegantnom pakiranju.

Problem koji muči moderne radnike

Iz tvrtke navode kako novi Logitech Mobi Fold izravno adresira i popunjava takozvani "jaz u produktivnosti u pokretu". Riječ je o poznatom kompromisu s kojim se suočavaju mnogi korisnici prijenosnih računala: ili nositi sa sobom standardni, često glomazni miš za veću udobnost i preciznost, ili se osloniti na manje ergonomičan i sporiji trackpad radi praktičnosti. Problem je, kako tvrde u Logitechu, stvaran i potkrijepljen konkretnim podacima. Njihovo istraživanje pokazuje da, iako gotovo tri četvrtine (72 posto) profesionalaca posjeduje miš, tek ga jedna četvrtina (26 posto) zaista i koristi kada radi na javnim mjestima. Glavni razlog je nepraktičnost nošenja standardnog miša koji zauzima dragocjeni prostor u torbi i može biti nezgrapan za brzo spremanje i postavljanje. Upravo u tom segmentu Mobi Fold nastoji napraviti revoluciju i ponuditi rješenje bez kompromisa.

Foto: Logitech

Inovativan dizajn inspiriran mobilnošću

Ključna značajka koja izdvaja ovaj miš je njegov sofisticirani sklopivi mehanizam. Zahvaljujući njemu, Mobi Fold može se preklopiti na gotovo polovicu svoje pune veličine, transformirajući se iz ergonomskog miša u tanki, plosnati predmet koji se lako sprema u futrole za prijenosna računala, putne torbice ili čak džep. Težak je svega 79 grama, što ga čini praktički neprimjetnim tijekom nošenja. Osim što ga čini lakšim za spremanje, sam čin sklapanja i rasklapanja inteligentno kontrolira i napajanje miša. Uređaj se automatski uključuje čim se rasklopi u radni položaj i automatski isključuje kada se sklopi natrag. Ova pametna funkcija eliminira potrebu za dodatnim gumbima za uključivanje i isključivanje, ali što je još važnije, uvelike olakšava upravljanje energijom u pokretu te značajno produljuje vijek trajanja baterije.

Brzo punjenje i dugotrajna baterija za bezbrižan rad

Kad je riječ o autonomiji, Mobi Fold nudi performanse koje će zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike. S jednim potpunim punjenjem, baterija može izdržati do impresivnih 30 dana korištenja, čime se eliminira stalna briga o punjenju. Ipak, još je impresivnija značajka brzog punjenja, dizajnirana za nepredviđene situacije. Kada ste u žurbi, samo jedna minuta punjenja putem modernog USB-C priključka osigurat će dovoljno energije za čak 22 sata rada. To u praksi znači da ga možete nakratko priključiti na punjač dok pakirate stvari i biti potpuno mirni gotovo cijeli radni dan. Uz to, Logitech tvrdi da korištenje njihovog Mobi Fold miša smanjuje naprezanje mišića za 22 posto u usporedbi s korištenjem ugrađenog trackpada na prijenosnom računalu, što ga čini i ergonomski superiornijim rješenjem za duže radne sesije.

Napredne značajke i široka kompatibilnost

U svom priopćenju Logitech je istaknuo i značajku "Adaptive Touch Scrolling". Riječ je o pametnom kotačiću osjetljivom na dodir koji automatski prepoznaje namjeru korisnika, uravnotežujući preciznost i brzinu klizanja. To znači da će omogućiti brzo prelijetanje dugih dokumenata ili web stranica, ali i sporo, precizno kretanje redak po redak kada je to potrebno. Korisnici također mogu prilagoditi dvije programabilne tipke putem aplikacije Logi Options+ za izvršavanje čestih zadataka, poput prebacivanja između otvorenih aplikacija, snimanja zaslona ili pokretanja omiljenih programa. Miš se može povezati s do tri uređaja istovremeno putem Bluetooth veze, omogućujući jednostavno prebacivanje između, primjerice, laptopa, tableta i pametnog telefona. Kompatibilan je sa svim glavnim operativnim sustavima, uključujući Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS i Android. Kao dodatnu pogodnost, korisnici ChromeOS-a i Androida profitiraju od gotovo trenutnog uparivanja jer je Mobi Fold postao prvi ulazni uređaj koji je dobio Googleov certifikat Fast Pair.

Cijena i dostupnost na tržištu

Mobi Fold je već dostupan za kupnju na globalnom tržištu. Model namijenjen krajnjim korisnicima prodaje se po preporučenoj cijeni od 79,99 američkih dolara. Uz standardni model, Logitech nudi i poslovnu verziju, Mobi Fold for Business, koja košta 89,99 američkih dolara. Ova verzija je skuplja jer uključuje neke dodatke ključne za poslovno okruženje. Među njima je podrška za Logitech Sync, platformu koja IT odjelima omogućuje jednostavno i centralizirano nadgledanje i upravljanje uređajima. Poslovna verzija također dolazi s Logi Bolt USB-C prijemnikom koji osigurava iznimno sigurnu i stabilnu bežičnu vezu, što je prioritet u korporativnim mrežama. Globalno je dostupan u elegantnoj grafitnoj boji, dok su na odabranim tržištima u ponudi i atraktivna lila te prljavo bijela boja.

*uz korištenje AI-ja