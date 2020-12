Kraj godine vrijeme je kada sažimamo sve što se dogodilo u godini na odlasku. Prije svega želim zahvaliti svim odgojno-obrazovnih radnicima na uloženome trudu i profesionalnosti. Organizacija pedagoške, školske i akademske godine 2020./2021. u uvjetima pandemije nije bila nimalo laka, no pokazali smo da se zajedno, kroz suradnju i komunikaciju, mogu uspješno rješavati svi izazovi. Upravo smo s tim ciljem prije početka školske godine okupili različite dionike - od osnivača, preko epidemiologa sve do sindikata - i donijeli važan dokument "Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19" kojim su se vrtići i škole vodili tijekom cijelog ovog razdoblja. Smatram da je od iznimne važnosti to što smo veći dio godine nastavu provodili u učionici, licem u lice, jer je to najbolji i najkvalitetniji oblik nastave koji našim učenicima osigurava primjereno obrazovanje. Paralelno smo podizali kvalitetu online nastave te su, po prvi put, doneseni okvirni godišnji izvedbeni kurikulumi, snimljeno je više od 4300 videolekcija za praćenje nastave na daljinu, a za najmlađe uzraste ponovno je aktivirana Škola na Trećem. Nastavili smo i s opremanjem škola te osigurali tablete i računala učenicima i učiteljima. Potpisali smo ugovor za 2. fazu projekta E-škole vrijednosti oko 1,6 milijardi kuna kojim ćemo podići digitalnu zrelost škola u Hrvatskoj.

Jedan od naših temeljnih ciljeva je zaštita interesa i materijalnog statusa naših učitelja i nastavnika. S tim u svezi, ne samo da nismo dirali u prava zajamčena kolektivnim ugovorima, nego je ova Vlada, unatoč padu BDP-a, osigurala i povećanje plaća od 1. siječnja 2021. u iznosu od 4% za sve odgojno-obrazovne radnike. Kako bismo nagradili najbolje, pripremamo izmjene Pravilnika o napredovanju, a stali smo i na kraj anonimnim prijavama kroz prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji.

U godini koja je pred nama očekuje nas obnova ustanova koje su stradale u potresu za što je Vlada RH osigurala značajna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije i preko zajma Svjetske banke. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je nacionalne ispite kao dio vanjskog vrednovanja škola. Pilot će se provesti u 80 škola s početkom provedbe ispita u listopadu 2021. godini u 5. razredima te će se nastaviti u ožujku 2022. godine u 8. razredima. Predstoji nam i definiranje zakonodavne podloge s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, posebice strukovnoga i to kroz izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju, a tu je, nakon punih 10 godina, i prijeko potreban novi Zakon o obrazovanju odraslih.

U godini pred nama predstoji nam i unaprjeđenje sustava znanosti i visokoga obrazovanja kroz definiranje novog zakonodavnog okvira. Nastavit ćemo i s ulaganjem u smještajne kapacitete te unaprjeđenjem studentskog standarda i nastavkom stipendiranja kroz STEM i socio-ekonomsku kategoriju studenata. Posebno je važno unaprijediti sustav financiranja visokog obrazovanja kroz model temeljen na kvaliteti, relevantnosti i socijalnoj osjetljivosti.

Sve to radit ćemo u suradnji i komunikaciji sa strukom, učiteljima i nastavnicima, a cilj nam je svima isti - stjecanje i usvajanje znanja, vještina i stavova potrebnih za budućnost naših učenika i studenata te za život u modernom i globaliziranom svijetu.

I na kraju, u tom duhu, svima želim sretnu i uspješnu 2021. godinu!