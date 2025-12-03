Obavijesti

ZA OSAM POSTO

Raste prodaja auta u Hrvatskoj: Jedna marka dominira tržištem

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

U prvih 11 mjeseci ove godine u Hrvatskoj su prema tim podacima prodana 64.934 nova automobila, što je za 4.770 komada ili 7,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine

Prodaja novih putničkih automobila u Hrvatskoj od početka godine do kraja studenoga porasla je u odnosu na isto lanjsko razdoblje za 7,9 posto, pokazuju podaci o registracijama koje u srijedu prenosi agencija Promocija Plus.

U prvih 11 mjeseci ove godine u Hrvatskoj su prema tim podacima prodana 64.934 nova automobila, što je za 4.770 komada ili 7,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Prodaja u studenom u odnosu na isti lanjski mjesec je na približno istoj razini, s 4.038 komada što je 16 komada ili 0,4 posto više.

Najprodavanija marka u prvih 11 mjeseci je Škoda s 8.797 komada i tržišnim udjelom od 13,6 posto. Volkswagen je drugi s 8.000 prodanih automobila i udjelom na tržištu od 12,3 posto, a treći je Opel s 5.811 prodanih jedinica što mu je bilo dovoljno za nešto manje od devet posto tržišta.

Prema broju prodanih automobila i udjelu na tržištu slijede Renault, Suzuki, Toyota, Dacia, Hyundai i Kia, a listu prvih deset zaključuje Audi.

Najprodavaniji model u 11 mjeseci je Škoda Octavia, a slijede Volkswagen T-Cross, Opel Corsa, Renault Clio, Opel Mokka, Suzuki Vitara, Renault Captur, Dacia Duster, Škoda Kamiq i Dacia Sandero.

Pogon na benzin ima 47,8 posto prodanih automobila u 11 ovogodišnjih mjeseci, dizelaša je 11,9 posto, hibrida 36,6 posto, s pogonom na plin 1,9 posto i električnih 1,8 posto.

