Rat Hollywooda i AI preselio na odjavne špice filmova i serija

Po završetku nekih filmova i serija, usred odjavnih špica, među svim silnim imenima producenata, glumaca i tehničara, u Hollywoodu se počeo pojavljivati novi, naizgled jednostavan natpis: "Made by humans", odnosno "Napravili ljudi".Sama izjava možda zvuči nezgrapno i čudno, ali je postala manifest otpora i prva crta obrane kreativne industrije u borbi protiv nezadrživog prodora generativne umjetne inteligencije. Postala je simbolički pečat autentičnosti u eri u kojoj je sve teže razlikovati ljudsko djelo od onog koje je stvorio algoritam.

Sve je počelo s Pluribusom

Najočitiji i jedan od prvih primjera je serija Pluribus kreatora Vincea Gillighana (kreatora serije Breaking Bad), koji je u odjavnoj špici među prvima imao oznaku: "Ovu seriju izradili su ljudi". Gilligan je postao i neslužbeni predvodnik pokreta, nazivajući AI "najnaprednijim strojem za plagiranje na svijetu". Njegov potez nije slučajan, već je izravna posljedica povijesnih štrajkova scenarista i glumaca koji su 2023. paralizirali Hollywood i usporili nastavke naših najdražih filmova i serija. U središtu višemjesečnih pregovora oko štrajka bio je upravo strah da će studiji koristiti algoritme za pisanje scenarija i stvaranje digitalnih replika glumaca bez njihova pristanka. Rezultat štrajkova su novi kolektivni ugovori koji su postavili presedan, prema kojima AI ne može biti potpisan kao autor, a za korištenje digitalne replike glumca potreban je izričit pristanak njih samih.

AI generirana špica Marvelovog 'Secret Invasiona':

Širi pokret

Gilliganov primjer nije usamljen. Horor film "Heretic" (2024.) također na špici navodi da "u stvaranju filma nije korištena generativna umjetna inteligencija". Širom svijeta pojavljuju se i inicijative poput "Proudly Human" koje nude digitalne bedževe kao jamstvo autentičnosti. Ipak, situacija nije crno-bijela. Kritičari upozoravaju da je povlačenje jasne granice gotovo nemoguće, jer su AI alati već godinama integrirani u softvere za montažu, zvuk i vizualne efekte. Primjerice, AI je korišten za digitalno pomlađivanje glumaca u filmu "The Irishman" Martina Scorsesea. S druge strane, javnost ne tolerira netransparentnost, što je pokazala izrazito negativna reakcija na otkriće da je uvodna špica Marvelove serije "Secret Invasion" stvorena pomoću AI-ja. Upravo taj bijes potiče autore da se javno distanciraju od takvih praksi, no ostaje ključno pitanje: je li oznaka "Made by Humans" stvarna etička obveza ili samo vješt marketinški trik, takozvani "human-washing"?