RBA otvorila poslovnicu u City Centeru one East u Zagrebu

Prvi puta Raiffeisen banka prisutna je na tržištu u jednom shopping centru s novim, unaprijeđenim konceptom poslovnice. Povodom otvorenja poslovnice, RBA je za posjetitelje pripremila posebne pogodnosti.

Tako klijentima, koji u novoj poslovnici ugovore RBA kreditnu karticu, RBA daruje jednogodišnje UNIQA putno zdravstveno osiguranje i dodatnih 200 kuna Zlatne RBICE za potrošnju iznad 1.000 kuna na novougovorenoj kreditnoj kartici u prva 3 mjeseca korištenja. Promotivna ponuda traje do 31. kolovoza 2018. godine.Također, sve korisnike osobnih RBA kreditnih kartica, Zlatna RBICA nagrađuje duplim bodovima od 1. do 30. lipnja 2018. godine, za plaćanje kreditnim karticama na prodajnim mjestima odabranih partnera u City Centeru one East, a to su trgovine: Müller, C&A, Shooster i Humanic.

Koncept poslovnice u City Centeru one East u potpunosti je usmjeren na iskustvo krajnjih korisnika te njihovo zadovoljstvo uslugama i doživljajem.

Svim novim, ali i postojećim klijentima je u poslovnici unutar City Centera one East osigurano jedinstveno iskustvo koje započinje samim ulaskom u poslovnicu, te prati klijenta kroz sve dijelove poslovnice, sve do njegovog odlaska. Prilikom dizajniranja poslovnice, vodilo se računa o svim klijentskim potrebama na svakoj točki boravka u poslovnici, te su iz RBA uvjereni da će ovakvim konceptom pokazati učinkovitost i brigu za klijente u svakoj interakciji koja se odvija u poslovnici.

Klijentima je na raspolaganju 24-satna zona unutar koje se nalaze uplatno-isplatni bankomati, a u prostoru poslovnice očekuje ih zona s ugodnim sjedećim mjestima, video zidom s dinamičnim sadržajem, kao i polica s knjigama, tableti te besplatan WiFi.

U RBA misle i na najmlađe pa je u poslovnici za djecu osmišljen Bubašpara dječji kutak, gdje djeca imaju priliku crtati i bojati na posebno za njih dizajniranom i unikatnom Bubašpara stolu, igrati igrice na tabletima, čitati slikovnice ili knjige te gledati crtiće na TV ekranu.

Ono što je posebno kod poslovnice je njena pristupačnost za nagluhe i slabovidne osobe. Za posjetitelje slabog sluha, na raspolaganju je induktivna petlja koja pojačava i filtrira zvuk te nositelju slušnog aparata omogućava jasnu komunikaciju s djelatnicima poslovnice, dok je osobama slabog vida na raspolaganju taktilna traka, koja ih vodi od ulaza do djelatnika na prvom radnom mjestu.

Iz RBA također pozivaju sve klijente da prilikom izlaska iz poslovnice ispune kratku anketu zadovoljstva pruženom uslugom, jer je Raiffeisen banci povratna informacija od klijenata iznimno važna.



