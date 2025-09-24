Redmi Pad 2 Pro tableti stižu s velikom baterijom, a Mini LED televizori rastu do 75 inča

Xiaomi je u Münchenu predstavio dva nova proizvoda za kućnu zabavu, Redmi Pad 2 Pro seriju tableta i Xiaomi TV S Pro Mini LED seriju 2026, a oba uređaja stižu i na hrvatsko tržište u listopadu.

Redmi Pad 2 Pro serija uključuje tri modela – standardni Redmi Pad 2 Pro, Matte Glass verziju i Redmi Pad 2 Pro 5G. Svi donose 12,1-inčni 2.5K zaslon s adaptivnim osvježavanjem do 120 Hz, Dolby Vision® podrškom i trostrukim TÜV Rheinland certifikatima za zaštitu očiju. Matte Glass verzija ističe se AG nano-teksturiranim zaslonom koji smanjuje odsjaj i refleksije do 97%, pa je pogodna za čitanje i pisanje. Quad-speaker sustav s Dolby Atmos® i Hi-Res Audio osigurava bogat zvuk, a ručno podešivo pojačanje do 300% zadržava jasnoću i u bučnom okruženju.

Foto: Xiaomi

Tablete pokreće Snapdragon® 7s Gen 4 izrađen u 4nm procesu, dok baterija od 12.000 mAh podržava 33W brzo punjenje i 27W reverzibilno punjenje. Radi na Xiaomi HyperOS-u, uz značajke poput sinkronizacije poziva, zajedničkog clipboarda, dijeljenja mreže ili upravljanja aplikacijama s telefona. Podržano je i povezivanje kamera s više uređaja za video pozive ili live streamanje, dok Google Gemini i Circle to Search dodatno proširuju AI mogućnosti. Proširiva pohrana do 2 TB osigurava dovoljno prostora za rad i zabavu.

Seriju prate dodaci: Redmi Smart Pen s 4096 razina pritiska i ultra-niskom latencijom, tipkovnica s PC-razinom tipkanja i ugrađenom petljom za stylus te zaštitni cover koji služi i kao postolje.

Na hrvatsko tržište Redmi Pad 2 Pro stiže 16. listopada po cijeni od 279 € (6+128 GB) i 329 € (8+256 GB). Model 5G (8+256 GB) dolazi 23. listopada po cijeni od 399 €. U promotivnom razdoblju na poklon stiže olovka (Wi-Fi model) ili tipkovnica (5G model kod teleoperatera). Dodaci se zasebno prodaju po cijenama: olovka 49 €, tipkovnica 89 €, cover 29 €.

Stižu i Mini LED televizori

Foto: Xiaomi

Druga novost je Xiaomi TV S Pro Mini LED serija 2026, dostupna u veličinama 55", 65" i 75". QD-Mini LED tehnologija i quantum dot sloj donose dublje crne tonove, svjetlije naglaske i širi raspon boja. UHD 4K rezolucija kombinira se s HDR10+, Dolby Vision® i Filmmaker Modeom za prikaz vjerniji originalu. Xiaomi Visual Engine Pro dodatno poboljšava jasnoću i smanjuje refleksije, dok globalno zatamnjenje i motori za pokrete čine sliku prirodnijom i fluidnijom.

Za zvuk brinu dualni zvučnici od 15 W s Dolby Atmos® i Harman AudioEFX podešavanjem. Gamere će privući 144 Hz osvježavanje (s pojačanjem do 288 Hz) za glatku i responzivnu igru. Uz Google TV, Apple AirPlay i Wi-Fi 6, televizori su spremni za streaming i povezivanje s drugim uređajima.

Cijene su 799 € za 55", 999 € za 65" i 1.299 € za 75".