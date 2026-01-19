Rekordan 911 nije spasio godinu: Evo što je Porscheu pokvarilo prodaju u 2025.

Porsche je objavio rezultate isporuka za 2025. i brojka je pala 10 posto, na 279.449 auta, nakon 310.718 u 2024. Zanimljivo je da je 911 u isto vrijeme postavio novi rekord s 51.583 isporuke i rastom od 1 posto, ali to nije bilo dovoljno da pokrije rupe u drugim linijama i regijama.

Najveći problem bio je miks više stvari odjednom. Kina je pala 26 posto, na 41.938 auta, a Taycan je skliznuo 22 posto na 16.339 jer se, kako Porsche navodi, usporilo usvajanje elektromobilnosti. Uz to, u Europi su se otvorile i ‘ponudbene’ rupe jer su 718 i Macan s benzinskim motorom tijekom 2025. otišli iz prodaje u EU zbog novih EU pravila, bez direktnih benzinskih zamjena u tom trenutku.

Brojke po regijama pokazuju koliko je Europa bila pogođena: Europa bez Njemačke završila je na 66.340 isporuka, što je 13 posto manje, a Njemačka je pala 16 posto na 29.968. U isto vrijeme Sjeverna Amerika ostaje najveća regija s 86.229 isporuka, praktički ravno u odnosu na 2024., što je Porscheu ublažilo udar.

Po modelima je slika još jasnija. Macan je i dalje najprodavaniji s 84.328 isporuka i čak je narastao 2 posto, ali više od polovice otpada na električne verzije, 45.367, dok se Macan s benzinskim motorom i dalje prodaje izvan EU i tu je isporučeno 38.961 primjerak. 718 je pao na 18.612 isporuka, minus 21 posto, uz napomenu da je proizvodnja završila u listopadu 2025., a Cayenne je završio na 80.886, minus 21 posto, djelomično zbog ‘catch up’ efekta iz 2024.

Hrvatska je EU tržište pa se sve oko prekida 718 i Macana na benzin osjeti i kod nas kroz konfiguracije i dostupnost, dok je 911, koliko god bio ‘rekord’, i dalje nišni auto kod nas. Porsche već sad naglašava strategiju ‘value over volume’ za 2026., što u praksi obično znači fokus na skuplje izvedbe, personalizaciju i pažljivo dozirane količine, a ne lov na najveći volumen, tako da nam to dovoljno sugerira u kojem će smjeru ići u dogledno vrijeme.