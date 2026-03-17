Nemaš Whatsapp? Nije drama. Sad ćete moći slati poruke i onima koji nemaju aplikaciju

Piše Ivan Hruškovec,
Nemaš Whatsapp? Nije drama. Sad ćete moći slati poruke i onima koji nemaju aplikaciju
Foto: Dado Ruvic

Ova novost, koja se trenutačno uvodi ograničenom broju beta testera na Androidu, iOS-u i webu, ima za cilj srušiti barijere u komunikaciji i olakšati interakciju s kontaktima izvan postojećeg ekosustava aplikacije

WhatsApp, popularna platforma za razmjenu poruka u vlasništvu Mete, testira jednu od najvećih promjena u svojoj povijesti. Riječ je o značajki "Guest Chats" (Gostujući razgovori) koja će korisnicima omogućiti komunikaciju s osobama koje nemaju instaliranu aplikaciju niti registriran WhatsApp račun, što predstavlja fundamentalan zaokret u načinu na koji platforma funkcionira.

Ova novost, koja se trenutačno uvodi ograničenom broju beta testera na Androidu, iOS-u i webu, ima za cilj srušiti barijere u komunikaciji i olakšati interakciju s kontaktima izvan postojećeg ekosustava aplikacije. Umjesto dosadašnjeg zahtjeva da obje strane imaju račun, sada će biti dovoljna samo jedna.

Ovo bi vas moglo spasiti od prevaranata: Na WhatsApp i Facebook stižu novi AI alati

Kako funkcioniraju 'gostujući razgovori'?

Proces je zamišljen tako da bude maksimalno jednostavan. Korisnik WhatsAppa koji želi započeti razgovor s osobom bez računa moći će unutar aplikacije, u opciji "Pozovi prijatelja", generirati jedinstvenu i sigurnu poveznicu. Tu poveznicu zatim može podijeliti putem SMS-a, e-maila ili neke druge platforme za komunikaciju.

Kada primatelj otvori poveznicu u internetskom pregledniku na mobitelu ili računalu, ponudit će mu se dvije opcije: preuzimanje aplikacije WhatsApp ili nastavak kao gost. Odabirom druge opcije, bez potrebe za instalacijom ili registracijom, otvara se sučelje za razgovor unutar WhatsApp Weba. Jedino što gost mora učiniti jest unijeti svoje ime ili nadimak kako bi ga sugovornik mogao prepoznati. Važno je napomenuti da razgovor, iz sigurnosnih razloga, mora započeti upravo gost otvaranjem poveznice i slanjem prve poruke.

Konačno! Na WhatsApp stiže opcija koju smo dugo čekali

Sigurnost i privatnost s određenim ograničenjima

Iako gosti nemaju verificiran račun, WhatsApp inzistira na sigurnosti. Svi "gostujući razgovori" zaštićeni su end-to-end enkripcijom, baš kao i standardni razgovori unutar aplikacije. To znači da poruke mogu čitati isključivo sudionici razgovora, a ni sam WhatsApp nema uvid u njihov sadržaj. Za svaku sesiju generira se jedinstveni identifikator koji služi za stvaranje ključa enkripcije.

Međutim, postoji i sigurnosni rizik na koji platforma upozorava. Gosti nisu verificirani, što znači da svatko tko dođe u posjed pozivne poveznice može pristupiti razgovoru. Stoga se korisnicima savjetuje oprez prilikom dijeljenja linkova. Kako bi se izbjegle zabune, gostujući sugovornici bit će jasno označeni oznakom "(Guest)" uz ime i napomenom "Nije registriran na WhatsAppu". Također, korisnik koji je poslao pozivnicu ima potpunu kontrolu i može blokirati gosta u bilo kojem trenutku.

Očekivano, "gostujući" način rada dolazi sa značajnim ograničenjima. Dizajniran je za privremenu i osnovnu tekstualnu komunikaciju, pa su podržani isključivo razgovori "jedan na jedan". Nije moguće sudjelovati u grupnim razgovorima, slati ili primati medijske datoteke poput fotografija, videozapisa i dokumenata, kao ni glasovne poruke, naljepnice ili GIF-ove. Glasovni i video pozivi također su onemogućeni. Uz to, razgovori su privremeni i automatski istječu nakon deset dana neaktivnosti.

Strateški potez za širenje baze korisnika

Ovaj potez predstavlja strateški zaokret za WhatsApp, čiji je cilj ukloniti prepreke i ponuditi jednostavan prvi kontakt s platformom, što bi u konačnici moglo potaknuti nove korisnike na registraciju. Kako je prvi izvijestio specijalizirani portal WABetaInfo, ideja je slična onome što već nude platforme poput Discorda ili Slacka, gdje je moguće privremeno sudjelovati u komunikaciji bez punog članstva.

Ovakav pristup posebno je važan za širenje na tržištima gdje WhatsApp nije dominantan, poput Sjedinjenih Američkih Država. Omogućavanjem lake komunikacije s postojećim korisnicima, Meta se nada privući i one koji su do sada oklijevali s otvaranjem računa. Značajka se trenutačno testira s ograničenim brojem korisnika, a datum kada bi mogla postati dostupna svima još uvijek nije poznat

Komentari 1
