Retro Call of Duty hitovi Black Ops 1 i 2 službeno stižu na moderne PlayStation konzole

Nakon višetjednih nagađanja koja su potaknuli takozvani "datamineri" pronalaskom novih unosa na PlayStationovim serverima, stigla je i službena potvrda. Razvojni studio Treyarch objavio je da kultni naslovi iz ere PlayStationa 3, "Call of Duty: Black Ops" (2010.) i "Black Ops 2" (2012.), konačno stižu na PlayStation 4 i PlayStation 5. Ova vijest izazvala je veliko oduševljenje među igračima, budući da ovi naslovi do sada nisu bili dostupni na modernim Sonyjevim konzolama zbog nedostatka povratne kompatibilnosti.

Potvrda iz Treyarcha: Portovi, a ne remasteri

Treyarch je prekinuo tišinu i na društvenim mrežama potvrdio projekt, navodeći da će portovi biti dostupni već u srpnju. Za tehničku izvedbu zadužen je partnerski studio Iron Galaxy, poznat po radu na brojnim portovima igara.

"Službeno je: originalni Black Ops i Black Ops 2 bit će portani na PlayStation u srpnju, zahvaljujući našim partnerima u @IronGalaxy. Obje igre uključivat će kampanju, multiplayer i zombije", stoji u njihovoj objavi.

Važno je naglasiti da je riječ o portovima, a ne potpunim remasterima. To znači da igrači mogu očekivati vjerno preneseno originalno iskustvo, sa svim modovima koji su ove igre učinili legendarnima. Iako još nema detaljnih tehničkih specifikacija, pretpostavlja se da će najveće poboljšanje biti značajno viša rezolucija u usporedbi s originalima za PlayStation 3, koji su se ponekad izvodili u rezoluciji od samo 540p. Obožavatelji se nadaju i nekim modernim poboljšanjima kvalitete igranja, poput FOV klizača (podešavanje širine vidnog polja) i opcije za igranje pri 120 sličica u sekundi, no ništa od toga još nije potvrđeno.

Reakcija zajednice: Između nostalgije i opreza

Reakcija igraće zajednice bila je pretežno euforična. Objava je na društvenim mrežama prikupila značajno više pažnje od najava nekih novijih nastavaka serijala, što svjedoči o neprolaznoj popularnosti i nostalgičnoj vrijednosti ovih klasika. Mnogi igrači izrazili su uzbuđenje zbog prilike da ponovno zaigraju na ikoničnim mapama i prožive napete kampanje.

Ipak, uzbuđenje je pomiješano s dozom opreza. Studio Iron Galaxy ima šaroliku povijest kada je riječ o portovima. Iako su zaslužni za odlično prihvaćeni "Metroid Prime Remastered" za Nintendo Switch i port "Borderlandsa 2" na Vitu, potpisuju i neke od najzloglasnijih PC portova u povijesti, poput tehnički problematičnih izdanja igara "Batman: Arkham Knight" i "The Last of Us Part 1". Zbog toga se dio zajednice brine oko tehničke izvedbe i optimizacije. Dodatna briga odnosi se na problem hakera koji su mučili originalne verzije igara, a ostaje nejasno hoće li novi portovi imati adekvatnu zaštitu i stabilne servere.

Povratak legendi koje su definirale žanr

"Call of Duty: Black Ops" i njegov nastavak smatraju se jednima od najboljih naslova u cijeloj franšizi. Original iz 2010. godine uveo je igrače u svijet tajnih operacija tijekom Hladnog rata, s pričom koja je vješto ispreplitala stvarne povijesne događaje s fikcijom. Igra je postigla golem komercijalni uspjeh, prodavši se u više od 5,6 milijuna primjeraka u prva 24 sata, kako je tada izvijestio KitGuru.net.

"Black Ops 2" je 2012. godine nastavio inovirati, donoseći kampanju s razgranatom pričom koja se odvijala u dva različita vremenska razdoblja, što je bila novost za serijal. Oba naslova također su zacementirala popularnost "Zombies" moda, koji je postao zaštitni znak Treyarchovih "Call of Duty" igara i omiljeni sadržaj milijuna igrača.

Ovaj potez ispravlja dugogodišnju nejednakost između platformi. Dok su vlasnici Xbox konzola godinama mogli uživati u ovim naslovima putem programa povratne kompatibilnosti, PlayStation igrači bili su uskraćeni za tu mogućnost. Zanimljivo je da se najava događa u trenutku kada je Microsoft, vlasnik Xboxa, ujedno i vlasnik izdavača Activisiona, što je potaknulo rasprave o budućoj strategiji i ekskluzivnosti sadržaja.

*uz korištenje AI-ja