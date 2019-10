Revolucija: Novi Golf 'priča' s drugim autima i ne treba ključ

Iako se na prvi pogled nije mnogo promijenio novi Golf "osmica" je ispod karoserije revolucionaran. Unutrašnjost je potpuno digitalizirana, auto komunicira s drugima u blizini, oprema se može naknadno instalirati "preko interneta", mobitel zamjenjuje ključ. Izdvojili smo osam najzanimljivijih novosti na najvažnijem novom automobilu 2019. godine.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Volkswagen

Mobitel kao ključ

Mobilni telefoni učinili su mnoge uređaje nepotrebnima, a izgleda da je na tom putu i automobilski ključ. Novi Golf nudi mogućnost da određene modele telefona pretvorite u ključ. I za otključavanje i zaključavanje auta nije potrebno imati signal ili vezu, dovoljno je približiti mobitel vratima automobila i auto će se otključati. Podatke o ključu moguće je poslati i drugima, tako da primjerice članovi obitelji mogu otključati i pokrenuti auto svojim telefonom.

Foto: Volkswagen

Innovision kokpit

Agalogni instrumenti idu u zaborav. Volkswagen Golf je prvi kompaktni auto koji će nuditi samo digitalne instrumente. Oni imaju promjer 10,25 inča i bogati su funkcijama. Innovision kokpit čini i veliki dodirni zaslon (u osnovnoj opremi 8,25 inča, uz nadoplati 10 inča). Uz pomoć njega upravlja se brojnim funkcijama automobila tako da novi Golf na središnjoj konzoli ima samo najnužnije tipke.

Foto: Volkswagen

Autonomna vožnja volan osjetljiv na dodir

Travel Assist je jedan od najnaprednijih sustava poluautonomne vožnje. Pri brzinama do čak 210 km/h automobil može u određenim situacijama i na određenim cestama potpuno preuzeti upravljanje, kočenje i ubrzavanje. Kako zakon ne dopušta bilo kakvu potpuno autonomnu vožnju vozač mora čitavo vrijeme dodirivati upravljač barem jednom rukom. A kako bi Golf „znao“ da to vozač čini upravljač je opremljen senzorima koji osjete dodir.

Foto: Florian Lehmann

Oprema koju možete sami instalirati

Oni koji kupe auto i naknadno shvate da bi u njemu željeli ipak imati nešto više opreme mogu je ugraditi sami zahvaljujući funkciji Features on demand. Određena oprema može se tako aktivirati ili instalirati naknadno, s par klikova na mobilnom telefonu. Među tu opremu spadaju korisni sustavi poput adaptivnog tempomata, WiFi hotspota, upravljanja glasom, navigacije, sustava App-Connect...

Foto: Volkswagen

Komunikacija s drugim autima

Tehnolgija Car2X omogućava Golfu komuniciranje i izmjenjivanje informacija s autima koji se nalaze unutar 800 metara udaljenosti i imaju tu istu tehnologiju. Ideja je zapravo genijalna, auti komuniciraju međusobno poput roja te automatski izmjenjuju korisne informacije o opasnostima na cesti, nezgodama, zaustavljenim vozilima ili zastojima na cestama.

Foto: Volkswagen

Inteligentni klima uređaj

Uz nadoplatu uz top paket opreme Style moguće je dobiti inteligentni trozonski klima uređaj koji donosi neke dosad neviđene funkcije. Naime, pritiskom na dodirni zaslon možete odabrati funkcije Warm hands ili Fresh air. Nakon toga će vam Golf ciljano namjestiti klimu tako da vam što brže ugrije ruke ili tako da unutrašnjost ispuni samo svježim zrakom.

Foto: Volkswagen

Hibridne verzije

Najprodavaniji benzinski motori snage 110, 130 i 150 KS ubuduće će u kombinaciji s automatskim DSG mjenjačem biti opremljeni takozvanim mild hybrid sustavom. To nije sustav uz pomoću kojeg se vozi na struju kao primjerice kod Toyote već sustav kojeg vozač uopće ne primjećuje. Zbog ovog 48 V hibridnog sustava automobil troši mnogo manje, a može i potpuno ugasiti motor kad se vozite bez gasa, primjerice na nizbrdici. Također, sustav poboljšava i performanse, odnosno ubrzanja i međuubrzanja. Osim toga nudit će se i plug-in hibride verzije koje će moći voziti samo na struju. Imat će 204 i 245 KS.

Foto: Volkswagen

Ručica mjenjača koja to nije

Novin Golf je prvi auto s DSG automatskim mjenjačem koji nema klasičnu ručicu mjenjača. Nju zamjenjuje svojevrsni maleni joystick koji nije mjenjačem povezan s mjenjačem već komande šalje elektronski putem žice. Zahvaljujući tome ručica mjenjača ne mora više biti velika što oslobađa iskoristivi prostor između sjedala.

Stiže početkom iduće godine

Golf je predstavljen jučer navečer u Wolfsburgu. Koliko on znači za Volkswagen, ali i europsko tržište govore ove brojke. Do danas je prodano nevjerojatnih 35 milijuna Golfova, a samo prošle godine, unatoč padu popularnosti kompakta svojeg vlasnika je u Europi našlo 445 tisuća Golfova.

Foto: Volkswagen

Pogledamo li sprijeda ili straga novi Golf se osjetno razlikuje od prošlog modela (pogotovo po svjetlima), no ako ga pogledamo kao cjelinu ne možemo reći da se Golf previše promijenio. Očekivano, Volkswagen je poboljšao aerodinamiku na 0,275, ali i ostao vjeran obliku koji je karakterizirao sve generacije Golfa, to je do sada uvijek bio recept za uspjeh Golfa. Izgled Golfa je dakle samo lagana evolucija, no dizajn unutrašnjosti i tehnologije koje donosi ovaj automobil su prava digitalna revolucija kakvu nije do sada napravio niti jedan automobil. Netipično hrabar potez za Volkswagen.

Foto: Volkswagen

Svi pogoni sada su osjetno štedljiviji, a Golf troši do 17 posto manje od prethodnika. Kada se ponuda motora kompletira Golf će se nuditi u rasponu snage 90 do 300 KS, osnovni motor bit će trocilindrični benzinac s 90 i 110 KS (verzija bez mild hybrid sustava), a dizelaši će se nuditi sa 115 i 150 KS. Prostranost u Golfu je nešto veća nego kod prethodnika. Auto je samo blago narastao jer je sada dugačak 428 cm. Novi su i paketi opreme koji će se zvati Golf, Life, Style i R-Line. Cijene se za sada ne znaju, a pretpostavljamo da će auto na naše tržište stići rano iduće godine. Više ćemo saznati na svjetskoj prezentaciji 10. prosinca na kojoj ćemo Golf prvi puta i voziti.