Revolucija za vulkanizere? Stiže robot koji sam mijenja gume

Zamjena guma jedna je od onih servisnih rutina koje izgledaju jednostavno samo dok se promatraju sa strane. U stvarnosti, riječ je o fizički napornom, ponavljajućem poslu u kojem se pogreške lako događaju, a dobar radnik vrijedi mnogo više nego što se to često misli. Upravo u taj prostor sada ulazi SmartBay, robotski sustav američke tvrtke Automated Tire Inc. iz Bostona, koji uz pomoć automatizacije i umjetne inteligencije želi promijeniti način na koji se gume montiraju, balansiraju i provjeravaju, piše Autostart.