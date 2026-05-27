Ideja je vrlo zanimljiva jer SmartBay ne radi kao vulkanizer već ubrzava proces tako što naplatci ostaju na autu
AUTOMATIZACIJA I U MIJENJANJU GUMA
Revolucija za vulkanizere? Stiže robot koji sam mijenja gume
Zamjena guma jedna je od onih servisnih rutina koje izgledaju jednostavno samo dok se promatraju sa strane. U stvarnosti, riječ je o fizički napornom, ponavljajućem poslu u kojem se pogreške lako događaju, a dobar radnik vrijedi mnogo više nego što se to često misli. Upravo u taj prostor sada ulazi SmartBay, robotski sustav američke tvrtke Automated Tire Inc. iz Bostona, koji uz pomoć automatizacije i umjetne inteligencije želi promijeniti način na koji se gume montiraju, balansiraju i provjeravaju, piše Autostart.
