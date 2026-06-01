Obavijesti

Tech

Komentari 0
BORBA PROTIV ALZHEIMERA I DEMENCIJE

Revolucionarni sprej za nos koji bi mogao pomladiti mozak

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Revolucionarni sprej za nos koji bi mogao pomladiti mozak
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Revolucionarni sprej za nos vraća mladost mozgu! Istraživači iz Texasa pomladili mozgove miševa, otvarajući put novim terapijama protiv demencije. Hoćemo li uskoro zaboraviti na starenje?

Admiral

Vijest o znanstvenom otkriću koje zvuči kao da je stiglo iz budućnosti - jednostavan sprej za nos koji navodno preokreće starenje mozga - nudi novu nadu u borbi protiv kognitivnog pada. Istraživači sa Sveučilišta Texas A&M razvili su terapiju koja je pokazala izvanredne rezultate u pomlađivanju mozga starih miševa, otvarajući put potencijalno revolucionarnom liječenju neurodegenerativnih bolesti.

Ključan za mozak Imate loše pamćenje? Možda vam nedostaje ovog vitamina
Imate loše pamćenje? Možda vam nedostaje ovog vitamina

Kako djeluje terapija?

Znanstvenici su postigli značajan uspjeh u pomlađivanju mozga starih miševa primjenom tretmana putem spreja za nos. Terapija koristi izvanstanične vezikule (EV) za isporuku materijala koji smanjuje upale u mozgu, poboljšava funkciju mitohondrija te obnavlja pamćenje i kognitivne sposobnosti.

Ključ uspjeha leži u tome što EV, koje potječu od mladih matičnih stanica, mogu zaobići krvno-moždanu barijeru – jednu od najvećih prepreka u liječenju neuroloških poremećaja. Zbog svoje neinvazivne prirode, ova terapija predstavlja značajan potencijalni proboj u borbi protiv bolesti poput demencije i Alzheimera.

Fascinantna neurološka transformacija 'Mom brain' nije mit: Evo kako majčinstvo 'prespoji' mozak
'Mom brain' nije mit: Evo kako majčinstvo 'prespoji' mozak
VJEČNI SJAJ Jeste li ovo znali? Evo zašto zlato nikad ne može zahrđati
Jeste li ovo znali? Evo zašto zlato nikad ne može zahrđati

Od miševa do ljudi: Što slijedi?

Iako su rezultati iznimno obećavajući, važno je napomenuti da je studija provedena na miševima. Put od uspješnih pokusa na životinjama do sigurne i učinkovite terapije za ljude često je dug i složen. Znanstvenici ističu da su potrebna daljnja opsežna ispitivanja kako bi se potvrdila sigurnost i djelotvornost tretmana prije nego što započnu klinička ispitivanja na ljudima.

Unatoč tome, ovo otkriće otvara vrata potpuno novim strategijama u liječenju bolesti povezanih sa starenjem. Dok znanstvenici na Texas A&M-u i diljem svijeta nastavljaju raditi na rješenjima za starenje i neurodegenerativne bolesti, ovakvi proboji daju konkretnu nadu da bi se u budućnosti moglo značajno poboljšati kvalitetu života u starijoj dobi. Mogućnost primjene jednostavnim sprejem za nos čini tu viziju još bližom i realnijom.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatska tvrtka uspješno je lansirala projekt u svemir! Evo o čemu je riječ i zašto je to važno
DETALJI MISIJE

Hrvatska tvrtka uspješno je lansirala projekt u svemir! Evo o čemu je riječ i zašto je to važno

Misija SubOrbital Express-5, sedamnaesta u nizu iz programa MASER koji je započeo 1987., ponijela je dvanaest naprednih znanstvenih projekata iz devet zemalja
'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći
JEFTINI I NEPOUZDANI

'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći

Istraživanja pouzdanosti, koja obuhvaćaju desetke tisuća vlasnika, otkrivaju koji su modeli najrizičniji i zašto je oprez pri kupnji ključan
Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti
VELIKI UPITNIK IZNAD 'KINEZA'

Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti

Kineski električni auti haraju EU tržištem, jeftiniji su i bolje opremljeni od europskih! No, prodaja rabljenih donosi glavobolje kupcima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026