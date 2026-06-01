Revolucionarni sprej za nos koji bi mogao pomladiti mozak
Vijest o znanstvenom otkriću koje zvuči kao da je stiglo iz budućnosti - jednostavan sprej za nos koji navodno preokreće starenje mozga - nudi novu nadu u borbi protiv kognitivnog pada. Istraživači sa Sveučilišta Texas A&M razvili su terapiju koja je pokazala izvanredne rezultate u pomlađivanju mozga starih miševa, otvarajući put potencijalno revolucionarnom liječenju neurodegenerativnih bolesti.
Kako djeluje terapija?
Znanstvenici su postigli značajan uspjeh u pomlađivanju mozga starih miševa primjenom tretmana putem spreja za nos. Terapija koristi izvanstanične vezikule (EV) za isporuku materijala koji smanjuje upale u mozgu, poboljšava funkciju mitohondrija te obnavlja pamćenje i kognitivne sposobnosti.
Ključ uspjeha leži u tome što EV, koje potječu od mladih matičnih stanica, mogu zaobići krvno-moždanu barijeru – jednu od najvećih prepreka u liječenju neuroloških poremećaja. Zbog svoje neinvazivne prirode, ova terapija predstavlja značajan potencijalni proboj u borbi protiv bolesti poput demencije i Alzheimera.
Od miševa do ljudi: Što slijedi?
Iako su rezultati iznimno obećavajući, važno je napomenuti da je studija provedena na miševima. Put od uspješnih pokusa na životinjama do sigurne i učinkovite terapije za ljude često je dug i složen. Znanstvenici ističu da su potrebna daljnja opsežna ispitivanja kako bi se potvrdila sigurnost i djelotvornost tretmana prije nego što započnu klinička ispitivanja na ljudima.
Unatoč tome, ovo otkriće otvara vrata potpuno novim strategijama u liječenju bolesti povezanih sa starenjem. Dok znanstvenici na Texas A&M-u i diljem svijeta nastavljaju raditi na rješenjima za starenje i neurodegenerativne bolesti, ovakvi proboji daju konkretnu nadu da bi se u budućnosti moglo značajno poboljšati kvalitetu života u starijoj dobi. Mogućnost primjene jednostavnim sprejem za nos čini tu viziju još bližom i realnijom.
*uz korištenje AI-ja
