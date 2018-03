Riječki gimnazijalac izračunao je kako pobijediti u monopolyju

Na ideju sam došao prošle godine gledajući sestrične kako igraju monopoly te se uglavnom ljute i svađaju kad gube. Pomislio sam, možda postoji koncept po kojem bih izračunao najbolji način kako pobijediti u ovoj igri, i tako je sve krenulo.

Proces je trajao cijelo jedno polugodište i bio je zahtjevan jer sam sate i sate proveo računajući mnoge moguće ishode, no eto, uspio sam. Nadao sam se plasmanu, ali nisam očekivao pobjedu tako da sam presretan, ponosan je Joel Aničić, učenik trećeg razreda Prve riječke hrvatske gimnazije. On je na ovogodišnjem natjecanju EuroMath, čiji je domaćin bila Poljska, osvojio prvo mjesto u kategoriji istraživački projekt s temom “The mathematical way of winning at Monopoly” (“Matematički izračun pobjede u Monopolyju”).

Riječ je o europskoj konferenciji mladih matematičara koju zajednički već deset godina organiziraju ciparsko matematičko udruženje i Thales fondacija u suradnji s Matematičkim udruženjem jugoistočne Europe. Na konferenciji mogu sudjelovati učenici od 9 do 18 godina, a sastoji se od radionica i predavanja te od natjecanja u četiri kategorije (MATHPresentation, MATHFactor, MATHeatre i MATHPoster Design Competition).

Samo natjecanje odvija se u dvije faze, a učenici prijavljuju radove putem interneta, koje komisija procjenjuje te poziva učenike koji zadovolje kriterije da svoje radove prezentiraju pred međunarodnom komisijom i ostalim sudionicima iz cijele Europe.

Natjecatelji su na engleskom jeziku prezentirali svoje radove, a ocjenjivali su se kvaliteta rada, prezentacijske vještine i služenje engleskim jezikom. Sudjelovalo je 400 učenika iz Europe, a ove godine su se pridružili i učenici iz Libanona, Meksika i Koreje.

Riječki gimnazijalac pobijedio je u konkurenciji od pedesetak drugih prezentacija.

- Prezentacija je bila popularna jer sam na jednostavan način predstavio matematiku koja se bavi vjerojatnošću. Predstavio sam strategiju koja je najbolja za pobjedu u igri, a to sam potkrijepio i računalnim programom. Prezentacija je bila i momentalno primjenjiva u igri. Uz to, lako je pamtljiva, znači ne formule, nego pravila koja dovode do dobre strategije i pobjede. Jednostavno rečeno, matematičkim izračunom, za pobjedu su najbitnije tri stvari. Ovisno o broju igrača, prva je činjenica da neka polja vrijede više od drugih, a najposjećenije polje u cijelom igralištu je “zatvor”, iza kojeg su smještena vrednija - crvena i narančasta polja, koja treba prvo pokupovati. Druga točka je da se ne kupuju hoteli jer su u dugotrajnoj igri manje vrijedni od četiri kuće jer - ako nema više kuća u banci, drugi ih igrači ne mogu kupiti. I treća stvar je truditi se u početku igre ne biti u zatvoru jer vrijedi što prije nakupovati što više polja i kuća, dok je u drugom dijelu igre, nakon toga, bolje biti što više u zatvoru jer tako nećete stati na tuđa polja, a ostali će stati na vaša - objašnjava mladi matematičar, koji je ovom strategijom, od osam odigranih partija monopolyja s bratom, pobijedio sedam puta, nakon čega je bratu otkrio “tajnu” te se, dodaje nasmijan, pokajao.

Iako pobjedu na EuroMathu smatra najvećim uspjehom, Joel ima već podulji staž sudjelovanja na raznim natjecanjima (iz njemačkog jezika, kemije, geografije i matematike), koja redovito završavaju s visokim plasmanima na državnoj ili županijskoj razini. Već je u sedmom razredu osvojio titulu državnog prvaka iz njemačkog jezika, a iako je lepeza njegovih interesa široka, ipak ga najviše zanima kemija.

– Na kemiji mi je najveći fokus i time bih se u životu želio baviti. Planiram i studirati kemiju te upravo čekam hoću li biti pozvan na državno natjecanje - zaključuje odlikaš Joel, kojemu najteže padaju izostanci s nastave, no uz veliku potporu škole taj problem ipak uspješno savladava.

