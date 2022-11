Rimac krenuo s Neverom iz Zagreba do Splita, morao puniti u Zadru: 'Falilo bi još 50-ak km'

Mate Rimac na svom je Facebooku objavio video i demonstrirao može li Nevera izdržati na relaciji Zagreb-Split na jednom punjenju.

- U Hrvatskoj je za električne aute glavno pitanje domet - "Jel mogu ja do svoje babe u Konavlima doć bez punjenja?" Evo kako Zagreb-Split izgleda u Neveri. Not great, not terrible, ali bit će bolje - napisao je Rimac uz petominutni video u kojem se odlučio zaustaviti kod Zadra i dopuniti auto zbog brzih ionskih punjača.

Ususret punionici kod Zadra, Rimac je iz Zagreba prešao 274 kilometra, a baterija Nevere bila je u tom trenutku na 23 posto. Kaže kako bi Neveri do Splita u jednom punjenju falilo još 50 kilometara, no i da bi sporijom vožnjom napunjenost baterije bila i veća.

- Vjerojatno bih i došao do Splita da sam malo konzervativnije vozio, ali nemam baš živaca za to - rekao je Rimac u videu i dodao kako je u prosjeku vozio 130 kilometara na sat.

Dolaskom u Split ukupno je prošao 407 kilometara, sa potrošenih 143 kWh, što je otprilike ekvivalentno 16 litara goriva, zaključio je Rimac i poručio da će snimiti i povratak u Zagreb.