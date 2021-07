Vlasnik Rimac Automobila Mate Rimac kazao je u četvrtak da njegova tvrtka razvija projekt autonomnog vozila, tzv. robotaksija, a prvi bi se njegovi primjerci, ako projekt uspije, mogli naći na testiranjima odnosno vožnjama zagrebačkim ulicama već 2024. godine.

Istaknuo je da će početkom sljedeće godine široj javnosti predstaviti robotaksi - autonomno vozilo bez vozača. Kazao je da iako sada Nevera završava s homologacijom i testiranjima i uskoro kreće u serijsku proizvodnju, projekt robotaksija treba biti puno veći od Rimac Automobila.

- Radi se o velikom potencijalu. Prototip robotaksija je napravljen, vidjeli su ga današnji gosti, no moramo ga dovest do više razine i prezentirati kako treba, vjerojatno početkom iduće godine. Ideja nam je da 2024. krenemo s vožnjama tog autonomnog vozila po Zagrebu. Ako ne uspijemo s projektom, propast će svi ti novci koje smo uložili i koje ćemo uložiti, dakle stotine milijuna. No naš je cilj 2024 to napraviti, zajedno sa svom potrebnom infrastrukturom - kazao je.

Rimac: Još nismo došli do uspjeha, to tek čeka

Rimac je ponovio da njegova tvrtka još nije došla do uspjeha, da to tek predstoji, ali i da ide dobrim korakom prema tome s već tisuću zaposlenika, više od 200 milijuna eura privučenih investicija i s još puno više investicija u dolasku.

- I to investicija u razvoj, zapošljavanje i proizvodnju u Hrvatskoj, koja se izvozi u cijeli svijet. Velika stvar za nas bila je preuzimanje Bugattija, firme koja posluje više od 110 godina, to je velika odgovornost. Prvi put u povijesti VW je jedan brend izdvojio iz svog portfelja - naglasio je Rimac dodavši kako je VW najveća firma u Europi sa 250 milijardi eura godišnjeg prihoda.

'Bugatti nije vruć krumpir, profitabilni su'

Bugatti je, naveo je, uspješna firma, no Rimac Automobili žele ga napraviti još uspješnijom.

- Nije istina da je Bugatti vruć krumpir, oni su uspješni, zadnje tri godine su profitabilni, godišnje prodaju 90 vozila i imaju oko 300 milijuna eura prihoda", istaknuo je dodavši da mu je VW Grupa povjerila Bugatti jer vjeruje da Rimac Automobili ima tehnologiju i pravi pristup za tako nešto.

Vezano uz spomenuto preuzimanje Bugattija otkrio je kako su im iz Porschea donijeli prototip Panamere i rekli da imaju tri mjeseca da pokažu kako mogu napraviti automobil boljim. "Mi smo unutar istih gabarita baterije i u istoj masi postigli da automobil ima dvostruko veći domet i dvostruko veći kapacitet baterije", rekao je Rimac.

Na pitanje kako će izgledati budući Bugatti, naglasio je da bi najlakše bilo uzet Neveru i napraviti od njega Bugattija.

- Smatramo, međutim, da trebamo napraviti ono što je najbolje za marku. Nikada nismo bili tvrdoglavi u tome da on mora biti na struju, već ćemo napraviti ono što ima najviše smisla. Mislimo da za Bugatti srednjoročno itekako ima smisla da bude hibrid, a to znači vrlo snažna elektrifikacija, vrlo zanimljiv motor s unutarnjim izgaranjem, a na drugom kraju spektra Nevera i drugi Rimac modeli koji su potpuno električni - zaključio je Mate Rimac.