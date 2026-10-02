Rockstar je slao developere u striptiz klubove kako bi novi GTA VI izgledao što realnije

Razvoj videoigara često je iscrpljujuć posao koji zahtijeva godine rada u ekstremnim uvjetima. No, u slučaju nadolazeće igre Grand Theft Auto 6, zaposlenici Rockstara imali su prilično neobične terenske zadatke. Kako bi što vjernije prikazali virtualnu verziju Floride, programeri su provodili vrijeme na plažama, u noćnim klubovima, pa čak i u striptiz klubovima diljem Miamija i Južne Floride.

Autentično iskustvo na terenu

Viši potpredsjednik za narativ u Rockstaru, Rupert Humphries, potvrdio je u intervjuu za Game Informer kako su članovi tima išli u ekstremne detalje prilikom istraživanja lokacija za igru. Njihov cilj bio je stvoriti fiktivnu državu Leonidu koja će autentično odražavati današnju Floridu. Osim uživanja u noćnom životu, tim je sudjelovao u noćnim vožnjama kroz opasnije kvartove u pratnji bivših policajaca.

​- Idemo i pokušavamo iskusiti apsolutno sve, od vožnje po raznim područjima noću s bivšim policajcima do odlaska u striptiz klubove i noćne klubove. Provodili smo vrijeme na plaži, u močvarama Evergladesa, dolje u Keysima i šire - objasnio je Humphries.

Istraživanja su vidljiva u kreiranju šest regija unutar Leonide. Karta će obuhvaćati Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosiu i park Mount Kalaga. Igrači će moći voziti zračne čamce kroz močvarna područja, a takva raznolikost jasno ističe suprotnosti između bogatstva i siromaštva, što je ključno za glavnu priču igre.

Iako striptiz klubovi nisu novost u serijalu Grand Theft Auto, snimke iz rane faze razvoja potvrdile su kako će oni biti daleko detaljniji. Prikazani su likovi Jason i Lucia kako posjećuju klub Jack of Hearts u Vice Cityju. Navodno će ti prostori imati visoku razinu interakcije, realističnije animacije i detaljno uređene interijere. Rockstar to još nije službeno predstavio.

Povratak u poznato okruženje

Radnja igre smještena je u moderno doba, što je veliki odmak u odnosu na kultne naslove iz prošlosti. Posljednja igra koja je prikazala Vice City, Rockstarovu verziju Miamija, izdana je tek dvijetisuće i šeste godine. S obzirom na to da su se kultura i okruženje Floride znatno promijenili u zadnja dva desetljeća, studio je uložio golem trud da točno dočara moderne lokacije.

*uz korištenje AI-ja