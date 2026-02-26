Obavijesti

REVOLUCIJA U KOŠARCI?

NBA momčad koristila AI prilikom biranja na draftu

NBA: NBA Draft | Foto: Brad Penner/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Izgleda da AI bira igrače za Charlotte Hornets. Algoritmi donose revolucionarne odluke na NBA draftu, ali fanovi sumnjičavi. Je li ovo budućnost sporta ili trik?

Svijet profesionalne košarke neprestano se razvija, no objava jedne od najvećih svjetskih košarkaških platformi, Basketball Forever, pokrenula je lavinu komentara i otvorila raspravu o budućnosti sporta. U objavi koja spaja znanstvenu fantastiku sa stvarnošću, tvrdi se da je NBA momčad Charlotte Hornets koristila sustav umjetne inteligencije (AI) kako bi donijela odluku o odabiru igrača na draftu, što je izazvalo podijeljene reakcije među milijunima pratitelja.

Stroj odabrao šutera

U središtu priče je mladi košarkaš Kon Knueppel. Prema navodima, potpredsjednik košarkaških analiza Charlotte Hornetsa otkrio je kako im je upravo AI sustav pružio ključnu strategiju za njegovo draftanje. Umjesto oslanjanja na tradicionalni skauting, algoritam je analizirao napredne parametre i u Knueppelu prepoznao igrača s elitnom mehanikom šuta, visokim indeksom košarkaške inteligencije i iznimnom brzinom reakcije. A sudeći po njegovom dosadašnjem uspjehu, čini se da je stroj bio u pravu. Knueppel je već na koledžu Duke bio jedan od najučinkovitijih šutera u državi, a njegova debitantska sezona u NBA ligi potvrdila je predviđanja umjetne inteligencije. Srušio je nekoliko rekorda za novaka po broju pogođenih trica i postavio jednu od statistički najučinkovitijih rookie sezona u povijesti lige, čime je postao glavni kandidat za nagradu 'Rookie of the Year'. Dakle, izgleda da se Hornetsi nisu vodili samo osjećajem ili statistikom vidljivom golim okom, već su se oslonili na dubinsku analizu algoritma koji je u Knueppelu prepoznao idealno pojačanje.

Skeptični fanovi

Iako priča zvuči revolucionarno, reakcije publike daleko su od jednoglasnog odobravanja. Mnogi pratitelji izrazili su skepticizam i cinizam. "Velika vijest, bijeli dečko s bijelog koledža zna dobro šutirati, zaposlite mene umjesto umjetne inteligencije", sarkastično je poručio jedan korisnik, dok je drugi bio izravniji: "Moramo prestati s ovim s*anjem od umjetne inteligencije". Ovakvi komentari pokazuju da dio publike još uvijek vjeruje u ljudski faktor i intuiciju u sportu te s nepovjerenjem gleda na sve veću ulogu tehnologije.

Na kraju, ostaje otvoreno pitanje je li potez Hornetsa stvarni početak nove ere u kojoj će algoritmi sastavljati momčadi ili samo vješto izveden marketinški trik. Jedno je sigurno: rasprava o ulozi umjetne inteligencije u sportu tek je započela, a ishod Knueppelove karijere pratit će se s posebnim zanimanjem.

